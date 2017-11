Szombat óta sátraznak a Fekete Péntek hősei

A Garcia családnak ezúttal egy 300 dollárral leárazott tévére fáj a foga.

Sokak számára a Fekete Péntek legnagyobb hozadéka, hogy napokon keresztül cikkeket olvashatnak és videókat nézhetnek a gigantikus leárazások által félőrületbe kergetett, egymást kezéből dobozokat kitépő, adott esetben akár össze is verekedő vásárlókon.

Akármilyen furcsa, ennél elhivatottabb vevők is léteznek. A CBS (via CNET) beszámolója alapján a texasi Garland városában a Garcia család szombat este szó szerint sátrat vert a helyi Best Buy áruház előtt, ugyanis semmiképp sem szeretnének lemaradni egy 300 dollárral leárazott televízióról. A kiszemelt tévé típusa nem ismert, de a leárazás mértékéből ítélve garantáltan nem egy olcsó modellről van szó.

Ami ennél is érdekesebb, hogy Efren Garcia szerint immáron hatodik éve családi hagyomány, hogy napokkal a Fekete Péntek előtt kimennek kempingezni a Best Buy elé. A család kitelepítésére azért van szükség, hogy mindig legyen valaki a sátorban. Efrennek például dolgoznia kell, így nem tud egész nap ott őrködni.

A családfő szerint újabban határozottan változnak az idők. Az első kitelepülésük alkalmával még nem ők voltak az elsők a sorban (akkor épp olcsó laptopokat kívántak vásárolni), most szerda estére viszont csak az egyik szomszédjuk csatlakozott hozzájuk, senki más sem vert sátrat a Best Buy előtt.

Tapasztalatai alapján néhány évvel ezelőttig egyáltalán nem így működött a dolog, három nappal a Fekete Péntek előtt már színes sátortábor tarkította a Best Buy frontja előtti teret.

Efran kifejezetten meglepődött, hogy idén csak ő és a szomszédja vonultak ki szerda estig, a jelek szerint a fekete péntekezők többsége már online intézi a bevásárlást. Garcia egyébként tudja, hogy az interneten is vásárolhatna, de olyan családi tradícióvá vált a sátrazás, amelyet a belátható jövőben nem áll szándékában megszakítani.

