Ezek a legfontosabb tippek a Fekete Péntekre

Már csak egyet kell aludni és itt az újkori őrület, a Fekete Péntek, aminek a lényege, hogy világszerte egymás ellen fordítja az embereket olyan termékekkel, amire nem is biztos, hogy szükségük van.

Évről évre felbukkannak a neten azok a videók, amelyeken vásárlók verekednek össze az áruházakban, vagy biztonsági őröket tarol le a hömpölygő tömeg az akciós termékek felé vezető úton. Biztos mindeni látta ezeket, arra viszont sokan nem gondolnak, hogy mennyire egyszerű lenne megelőzni a traumát.

Az első és természetesen a legegyszerűbb megoldás persze az lenne, hogy alaposan gondoljuk át, hogy valóban szükségünk van-e egy új okostelefonra, monitorra, vagy egy nagy parfümre. Előfordulhat persze, hogy a válasz igen. Ilyenkor azt kell végiggondolni, hogy milyen módszerrel szerezzük be ezeket.

Személyes élmények megszerzése

Ha valaki az idegenlégióból szerelt le, vagy 190 centis magasság és 130 kilós tömeg feletti dimenziókkal rendelkezik, annak a legegyszerűbb, ha elmegy egy nagyáruházba péntek reggel, még a nyitás előtt a bejárat közelébe verekszi magát, és ha az ajtók kitárulnak, berombol és megszerzi magának. A méretei miatt ez nem lesz túl nehéz. Az egyetlen hátránya ennek a megoldásnak, hogyha hiszünk abban, hogy a kimondott szónak ereje van, akkor bizony rengeteg veszély fenyegeti az ilyen „légtörő hajókat" a tömeg kevésbé szerencsés testalkatú – vagy kevéssé erőszakos – tagjai által elmormogott „jókívánságok" irányából.

Maradjunk inkább otthon

Ma már a legtöbb üzletnek van online felülete. Ezeken keresztül is megrendelhetjük az akciós termékeket, sőt vannak üzletek, akik nem is rendelkeznek valódi üzlethelyiséggel. Ráadásul olyanok is vannak, akiktől a Fekete Péntek ideje alatt kizárólag online rendelhetünk akciós termékeket annak ellenére is, hogy a cégnek több üzlethelyisége is van országszerte.

Az online rendelés

Az online rendelés többféle módon is megtörténhet. Az aktuális üzlet webáruháza a legkézenfekvőbb megoldás, de sok kereskedő haladt már annyira előre ezen az úton, hogy saját mobilapplikációt is kifejlesztett, így itt a megfelelő regisztrációs folyamat után a telefonunk segítségével is egyszerűen rendelhetünk bármit.

A kereskedők zöme a korábbi évek tapasztalatokból okulva mindent megtesz, hogy a péntek reggeli megterhelést – mert az biztos, hogy ez óriási lesz – ki tudják szolgálni a szervereik, így elméletileg az online vásárlóknak több esélye van a jó ajánlatok begyűjtésére, mint a „gyalogosoknak”.

Ha már megrendeltük

Ha pedig már megrendeltük a kiválasztott csodákat, az utolsó kérdés, hogyan juthatunk hozzá ezekhez.

A postát, ha ez egyáltalán választható opció, idén már felejtsük el, ha még nem omlott össze, csak idő kérdése, mikor fog.

Itt még így is több megoldás lehetséges. Az első, és általában a legkényelmesebb, ha házhoz szállítást kérünk. Itt a cég raktárából valamilyen futárszolgálat hozza ki a lakásunkra/irodánkba/nagyihoz a megrendelt árut. Ezzel a megoldással a futárszolgálat felkészültségét tudjuk tesztelni.

A házhoz szállítás előnyei: - kényelmes

- nem kell nekünk cipelni a terméket

- fizethetünk online és a futárnál is

A házhoz szállítás hátrányai - valakinek otthon kell maradni átvenni a csomagot

- a futárok többnyire munkaidőben érkeznek

- nehéz kicsikarni belőlük egy kisebb időintervallumot, így többnyire legalább egy fél napot kell várni rájuk

Személyes átvétel az üzletekben, vagy átvételi pontokon

Amennyiben nem nagy csomagról van szó, talán a legjobb megoldás az utóbbi. Az üzletek átvevő pontjain kényelmesen átvehetjük a megrendelt csomagunkat a roham után napokban.

A személyes átvételi pontok pedig lehetnek postahivatalok vagy az adott bolthálózattal szerződésben álló átvételi rendszerek (pikk-pakk pont és hasonló) részeiként működő helységek. Ezek közt kisebb üzletek éppúgy megtalálhatók, mint irodaházak portái például.

Mivel országszerte sok ilyen pont van – a fővárosban pedig rengeteg – érdemes kiválasztani egyet, ami a legközelebb esik a lakhelyünkhöz és így, ha oda megérkezett a csomag, csak leslattyogunk és kényelmesen átvesszük, amikor épp ráérünk.

Mindezek mellett nem árt észben tartani azt is, hogy nem kell nekünk mindenképpen pénzt költenünk Fekete Pénteken. Gondoljuk át alaposan, mire van igazán szükségünk és ne hagyjuk, hogy a kereskedők mondják meg, mire költsük a saját pénzünket!

