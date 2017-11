HTC U11 Life - a középkategóriában talált magára a HTC?

A HTC két új telefont is bejelentett az U11 családdá bővítésére. A csúcskészülék helyett ezúttal a középkategóriás Life-ot fogtuk tesztelésre, és kifejezetten kellemesen csalódtunk. Aki ebben a kategóriában keres telefont, annak ezúttal tényleg nagyon érdemes lehet számolni a HTC-vel is.

Ez az U11 név valahonnan ismerős, de honnan?

Nos, ez nem véletlen. Az alap HTC U11 még a nyáron jelent meg, mi is teszteltük, csak éppen akkor még mindenki bőven Samsung Galaxy S8 lázában égett, és különösebben senkit nem érdekelt, hogy milyen új telefont adott ki a HTC. Főleg, hogy külsőre egyáltalán nem emelkedett ki a mezőnyből a hagyományos képernyőjével, még ha egyébként minden szempontból egy igazán minőségi készülék is volt, amit ráadásul némileg kedvezőbb áron lehetett megvenni, mint a Galaxy S8-at.

És akkor most mi ez a Life?

A HTC úgy gondolta, hogy (sok más gyártóhoz hasonlóan) még az év vége előtt bedob némi frissítést a már meglévő alapokra. Ebből született meg az új csúcskategóriás gép, az U11+, valamint jelen tesztünk alanya, az U11 Life, amit viszont már inkább a középkategória tetejére pozícionáltak. Ez pedig különösen érdekes lehet, mert úgy látszik, hogy a HTC a legfelső kategóriában egyre kevésbé tud érvényesülni, viszont egy jó minőségű középkategóriás telefonnal igenis kiemelkedhet a mezőnyből, hiszen még mindig sokan bíznak a márkában, ami annak idején az első androidos telefont készítette.

Szóval középkategória? Tehát egy kicsit azért biztos gagyi, nem?

Igazából egyáltalán nem. Az összeszerelés minősége remek, és habár a hátlap "akril", ez jelen esetben azt jelenti, hogy műanyag, vagy ahogy divatosan szokták nevezni "polikarbonát". Viszont maga a telefon szuperül néz ki, a hátlap is nagyon látványos, egészen addig a pontig, amíg kézbe nem vesszük, mert rögtön tele lesz ujjlenyomatokkal, és kifejezetten hajlamos a karcolódásra. Úgyhogy (minden más telefonhoz hasonlóan) érdemes azonnal tokba rakni. Az előlapon továbbra is megmaradt a hagyományos arányú kijelző a szokásos kávákkal, de itt legalább az alsó káván ott vannak a gombok, tehát van értelme a jelenlétének. Meg egyébként is, nem mindenki szereti a kávamentes dizájnt, amit meg lehet érteni, szóval ha nem ragaszkodunk hozzá, hogy a telefonunkon egyértelműen lássák az ismerősök, hogy igazodik a 2017-es trendekhez, akkor ez egyáltalán nem negatívum.

Milyen ez a "hagyományos" kijelző, amiről ennyi szó esik?

Nos, egy 5,2 hüvelykes Full HD felbontású IPS LCD, ami nagyjából annyit jelent, hogy mindenkinek mindenre tökéletesen elég.

A betekintési szögei szuperek, a színei teljesen rendben vannak, a felbontása pedig minden igényt kielégítő

a virtuális valóságon innen. És annak ellenére, hogy vannak kávái, maga a telefon ezzel a kijelzőmérettel egyáltalán nem nagy, a mai mezőnyben teljesen átlagosnak mondható, jól kézreáll, kényelmesen használható.

Nos, ha a kijelzőn nem spóroltak, akkor a hardveren biztos, ugye?

Nyilván, egy középkategóriába szánt telefonban nem lesz csúcs hardver. Jelen esetben a Snapdragon 630-as központi egységről beszélhetünk, ami nyolc maggal és rendkívül potens grafikus processzorral érkezik, úgyhogy normális felhasználás mellett semmi okunk nem lesz panaszra, minden pörgősen zajlik. Emellé 3GB memória és 32GB tárhely társul, ami mondjuk már ebben a kategóriában nem kiemelkedő, de ismételten csak bőségesen elég a hétköznapi használat során. A készülék ezenkívül elérhető lesz 4GB memóriával és 64GB tárhellyel, de egyelőre nem tudni, hogy a magyar szolgáltatóknál melyik tűnik majd fel.

Szóval eddig egy tényleg frankónak tűnő középkategóriás. Miben emelkedik ki?

Az a helyzet, hogy több dologban is. Egyrészt az alap U11-ben jelent meg az a lehetőség, hogy a készülék két oldalát összeszorongatva mindenféle dolog történhet: például alkalmazásokat indíthatunk el, és az alkalmazásokon belül is vezényelhetünk ezzel akciókat, mondjuk léptethetünk számokat, vagy elsüthetjük a kamerát. Ez maradéktalanul elérhető a Life-ban is, és bármennyire is "gimmick"-nek, vagyis egyszer használatos poénnak tűnik a dolog, valójában nagyon is hasznos tud lenni, egyáltalán nem érdemes leírni. Aztán persze ott van a kamera is...

...ami, ha jól emlékszem, már az U11-ben is jó volt.

Igen, és szerencsére itt sem rontottak rajta sokat. Elöl és hátul is f/2-es rekeszértékű 16 megapixeles egységekkel találkozunk. Nyilván a sztár a hátsó kamera, ami persze nem fog nekünk a csúcskategóriához mérhető képeket készíteni, de eléggé közel merészkedik ahhoz. A színek nagyon jók, a fókuszálás gyors, a dinamikatartomány szuper, a HDR jól működik. Még az esti fények mellett is egészen korrekt képek készíthetők vele, szóval el lehet mondani, hogy tökéletes társ a mindennapokra, biztosan nem kell majd azon görcsölnünk, hogy az elkészített képek fele borzalmas lett.

Ez eddig rendben van, de a HTC szoftvere valahogy sosem tetszett...

Ha így vélekedik, akkor van egy jó hírünk. A HTC U11 Life ugyanis az Android One program keretében érkezett, amit eddig többnyire alsóbb kategóriás telefonoknál láttunk, de mostanában egyre magasabb szinten is próbálkoznak vele. Mi ennek a lényege? Hogy gyakorlatilag érintetlen Android rendszert kapunk, és a gyártó vállalja, hogy legalább két főverzió megjelenéséig mindig megkapjuk a frissítéseket hozzá. Szóval, az U11 Life mindent tud, ami az Android 8-cal érkezett, és erre semmilyen szemét nem települ rá, így a készülék gyors, egyszerűen használható és letisztult.

Oké, ez így meggyőző. Térjünk a lényegre: mennyi az annyi?

Ne ilyen gyorsan. Előbb még el szeretném mondani, hogy a 2800mAh-s akkumulátor a modern processzornak és a letisztult operációs rendszernek köszönhetően meglepően jól bírja a strapát, közepes használat mellett nem kizárt, hogy akár másfél nap is kijön belőle. Másrészt a töltést USB-C porton keresztül végezhetjük, és ide csatlakozik a mellékelt fejhallgató is, merthogy jack kimenet nincs. Viszont legalább nem kell átalakítóval szenvednünk, mert a készülékhez járó USonic füles alapból USB-csatit kapott, és egyébként ugyanolyan, mint az alap U11-nél: agybadugós, feltérképezi a hallójáratunkat, és ehhez igazítja a hangzást. És a hangzás bizony jó, nagyon jó!

Na, de most már tényleg!

Oké, rendben, nem húzom tovább.

A HTC U11 Life a 130 ezer forint környéki kategóriába érkezik majd függetlenül,

adott esetben a szolgáltatóknál valószínűleg olcsóbban is hozzá lehet majd jutni. Ezzel körülbelül egy szintre került a Honor 9-cel és az LG G6-tal, amikkel egyébként tudás tekintetében is képes felvenni a versenyt. A döntés tehát nem egyszerű, főleg, ha valamelyikre ki tudunk fogni valami szép kis akciót. De az biztos, hogy ha ebben a kategóriában gondolkodunk, abszolút érdemes megfontolni az új HTC-t, mert egy kerek, egész szépen összerakott készülék.

