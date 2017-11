Ennyi pénz van a PC-s játékok mikrotranzakcióiban

Pár év alatt megduplázódott a free-to-play játékok bevétele.

Az elmúlt hetekben mi is elég sokat foglalkoztunk a számítógépes játékokban futótűzként terjedő mikrotranzakciókkal, egész pontosan a teljes árú játékokban felbukkant loot box rendszerrel. A kiadók szerint a mikrotranzakciós monetizálásra már ezekben a címekben is szükség van, hiszen kilőttek a fejlesztési költségek, a játékok árait viszont pszichológiai és anyagi okokból nem emelhetik meg, így alternatív módon kell bevételhez jutniuk.

Már a mobilos játékokkal szerzett tapasztalatok alapján is nyilvánvaló volt, hogy a mikrotranzakciós üzleti modell egy igazi aranybánya, most pedig a SuperData (via Gamasutra) piacelemző cég jóvoltából végre kiderült, hogy miként muzsikál a számítógépes játékok piacán a rendszer.

Elég jól: a free-to-play játékok 2012-ben még 11 milliárd dollár bevételt hoztak a kiadók konyhájára, ám az idei évben

az összeg már elérheti a 22 milliárd dollárt.

Ezen felül az idei évben a fizetős játékok eladásaiból bejöhet még 8 milliárd dollár, a bennük lévő mikrotranzakciókból és a hozzájuk készült kiegészítőkből (pl.: Season Pass, DLC) pedig további 5 milliárd dollár. Összehasonlítási alapul 2012-ben 5 milliárd dollár származott a játékok eladásából, a DLC – mikrotranzakció vonal pedig 2 milliárd dollárt hozott.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!