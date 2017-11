Anyukája védi a fiatalkorú cheatert a bíróságon

Az Epic Games kissé mellényúlt a csalók elleni hadjárata során.

Paradox módon a multiplayer játékokban csalókat még a cheaterek sem szeretik, hát még a tisztességesen játszó gamerek. A fizetős játékok multiplayer módjaiból aránylag könnyű kidobálni a cheatelést több figyelmeztetés után sem befejező elemeket, hiszen a kitiltás után újból meg kell venniük a játékot a csalás folytatásához, így maximum néhány bannolás után másik játék után néznek.

A free-to-play címeknél más a helyzet, itt a bannolás után csak regisztrálniuk kell egy új felhasználói fiókot, és ott folytathatják a cheatelést, ahol abbahagyták. Éppen ezért is az Epic Games pár hete úgy döntött, hogy nekiáll keménykedni a Fortnite című játékának ingyenesen játszható részét tönkretevő csalókkal: a notórius alakokat a beazonosításuk esetén bíróságra citálja a végfelhasználói licencszerződés megsértése, továbbá a játék szerzői jogok által védett kódjának módosítása miatt.

Most kissé visszanyalt a fagyi, ugyanis az Epic ügyvédei

egy 14 éves fiúnak mentek neki.

Caleb Rogers-et eddig legalább 14 alkalommal bannolták ki csalásért a Fortnite-ból.

A kiskorúak perelése nem jó reklám, ráadásul jogilag is problémás, nem felnőttkorú személyekről van szó.

Calebet egyelőre az anyukája védi. A bíróságnak küldött levelében azzal érvel, hogy egyrészt a koránál fogva közvetlenül nem is perelhetik be a fiát, másrészt az Epic nem adott be bizonyítékot arra, hogy Caleb módosította volna a játék kódját, harmadrészt pedig a játék végfelhasználói licencszerződése jogilag nem kötelező érvényű.

Végül azt is kiemelte, hogy a szerződés szerint fiatalkorúak esetén szülői beleegyezés kell a játékkal való szórakozáshoz, ő ilyet nem adott, így a fia igazából nem is játszhatott volna a Fortnite-tal.

A fiát közvetlenül nem perelhetik, őt pedig azért nem állíthatják helyette pellengérre, mert nem adott engedélyt a játékkal való szórakozásra.

Caleb anyukája azt javasolja a játékfejlesztőnek, hogy a cheaterek helyett a csaláshoz szükséges segédprogramok készítőit perelje.

Az Epic Games egyelőre nem kommentálta a kínos ügyet.

