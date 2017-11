Egyszerűbben címkézhetjük majd a facebookos ismerősöket?

A kukacos megoldás helyett dedikált gombot kaphat a funkció.

Mostanra feltehetően a Facebook összes felhasználójának feltűnt, hogy a bejegyzésekben és a hozzászólásokban lehetőség van az ismerősök megcímkézésére, ilyenkor a megemlített személyek külön értesítést kapnak az adott bejegyzésről. Több hasznos felhasználási módja van a címkézésnek, például felhívhatjuk az ismerőseink figyelmét a számukra potenciális érdekes hírekre vagy apróhirdetésekre. Csak egy @ karaktert kell beütni, majd gépelni kell a megemlíteni kívánt ismerős nevét.

A The Next Web beszámolója alapján hamarosan új módon is címkézhetővé válhatnak az ismerősök a kommentszekciókban: a hozzászólás írását lehetővé tevő beviteli mező mellé bejöhet egy gomb, erre kattintva felugorhat az ismerősök listája. Úgy tűnik, hogy az újítás jelenleg némi hackeléssel előhozható verziójában egyszerre csak egy ismerőst lehet kiválasztani, továbbá nincs keresőmező, hogy név alapján szűrhető legyen a lista.

Egy nagyon hasonló funkció elég régóta elérhető a Facebook új bejegyzések írását lehetővé tevő felületén (a hírfolyam tetején), ott már jó ideje nem muszáj a kukac karakteres módszerrel keresgélni a megcímkézendő ismerősöket.

