Youtube-mobilokon gondolkodik a Google

Egyelőre szinte biztosan csak ötletszinten léteznek az eszközök.

A webes szolgáltatások hivatalos mobiljai eddig rendre megbuktak, a legnagyobb égés valószínűleg a Facebook-mobil volt, az elérhetővé válása után pár hónappal el is tűnt a piacról a HTC First. Ehhez képest az Android Authority brit olvasói szerint a Google egy kérdőívben most azzal szondázta meg őket, hogy volna-e igényük Youtube Edition okostelefonokra.

A kérdőív szerint ezek a készülékek kifejezetten a videomegosztó tartalmain csüngőknek készülnének, fizikai Youtube-gomb is lenne rajtuk, fekvő tájolásba forgatva pedig egy különleges felületet mutatnának a megtekintésre ajánlott videókkal. Utóbbiak akár a záróképernyőn is megjelenhetnének, a lejátszásuk egy koppintással elindítható volna.

A Google lehetséges hardverkiépítésekről is beszélt, a Youtube Edition készülékek többsége 18:9 képarányú, 6 hüvelyk körüli, 1920×1080 pixeles kijelzőt kapna. Az akkujuk tekintetében 3700 mAh körüli kapacitásra és gyorstölthetőségre lehetne számítani, a memóriájuk 4 GB körül alakulhatna, a beépített hattértáruk pedig 32 GB vagy 64 GB volna. Az illetékesek 5 / 12 megapixeles dupla hátlapi kamerarendszert, 8 megapixeles előlapi kamerát, Dolby Atmos sztereó hangszórópárt, és ujjlenyomat-olvasót is vizionálnak a Youtube Edition mobilokra.

Az ötlet talán ajánlat legérdekesebb eleme, hogy a Youtube Edition készülékek mellé a vásárlók

az első 12 hónapban havi 10 GB ingyen mobilnetes adatforgalmat kaphatnának.

Az okostelefonok modelltől függően olyan 269-299 fontba (olyan 94-104 ezer forintba) kerülnének, ám a mobilnet meglétéből ítélve szinte biztosan egy mobilszolgáltató SIM-jével együtt érkeznének, azaz ismeretlen hűségidejű előfizetéses szerződést is be kellene vállaniuk a vásárlóknak.

Idővel kiderül, hogy lesz-e valami Youtube Edition mobilok ötletéből.

