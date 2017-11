Budapesten mutatta be okos város koncepcióját a Huawei

A Huawei bemutatta új, vezető ICT technológiákat felvonultató okos város koncepcióját, amely összekapcsolja a digitális és a fizikai világot olyan területeken, mint a városi adminisztráció, a közszolgáltatások és az ipari gazdaság. A vállalat Intelligens Műveleti Központ (IOC) megoldása az okos város agyaként szolgál, magában foglalja a különböző felhő adatközpontokat és a mindenhol jelenlévő városi hálózatokat, melyek összegyűjtik, integrálják és megosztják a városi adatokat. A rendszer a felhő alapú számítástechnika, a Big Data, a Dolgok Internete (IoT) és a mesterséges intelligencia segítségével többek közt folyamatosan elemzi a városi szolgáltatásokat és lehetővé teszi az egységesített koordinációt, valamint az városi szolgáltatók közötti együttműködést. A Huawei szerint az urbanizáció miatt az okos városok fejlődése megállíthatatlan, a vállalat okos város piacról származó bevétele 2017-ben elérheti a 4 milliárd dollárt, a terület éves növekedési üteme pedig megközelíti az 50 százalékot.

A Kína-Kelet-Közép-Európa csúcstalálkozó keretében a Huawei észak-kelet- és közép európai regiója Budapesten mutatta be a vállalat okos város koncepcióját a Huawei Smart City Summit 2017 kiállításon. A vállalat szerint a növekvő urbanizáció miatt 2025-re 27 óriásváros lesz több mint 10 millió lakossal hatalmas nyomást helyezve a városi közlekedésre, az egészségügyi ellátásra és a közszolgáltatások működtetésére – ezért a városok többségének újra kell gondolnia a működését.Okossá kell válniuk ahhoz, hogy a lakosok magas színvonalú szolgáltatások és hatékony rendszerek iránti igényeinek meg tudjanak felelni.

Az okos várossá váláshoz szükséges a város digitális átalakítása, amelyhez olyan adat-vezérelt rendszerekre van szükség, melyek segítenek a hatóságoknak a város irányításában, és lehetővé teszik a digitális és fizikai világok integrálását. „Minden sikeres okos város programot a város vezetésének kell irányítania, és különösen fontos az adatok és információk megosztása" - mondta David Tang. A Huawei észak-közép-európai régiójának elnöke szerint az adatok megosztásának módján változtatni kell, annak érdekében, hogy a város egyes részlegei összekapcsolódhassanak és megoszthassák egymással az adataikat. Továbbá szükség van egy erős és hozzáértő okos város csapatra, hosszú távú és stabil befektetésekre, valamint a városi vezetőknek együtt kell működniük egy vezető digitális szolgáltatóval, aki az átállást le tudja folytatni. Ennek a partnernek nyitottnak kell lennie, hajlandónak arra, hogy megossza az értékeket más technikai partnerekkel, és meg kell teremtenie egy teljes ökoszisztémát az okosváros számára.

A Huawei hajlandó erre és képes is arra, hogy efféle vezető digitális partner legyen.

– mondta David Tang.

A Huawei szerint emellett a város vezetésének mindent magába foglaló kapcsolatokat kell kiépítenie - beleértve az embereket és dolgokat - és egyúttal össze kell kapcsolnia az alkalmazottakat, a vásárlókat, a partnereket és szolgáltatókat. A város működésének a big data-n és a mesterséges intelligencián kell alapulnia, továbbá valós idejű döntéshozatallal kell automatizálnia a folyamatait, hogy egyszerű, hatékony és intelligens műveleteket hajthasson végre.

Gyorsan fejlődik az okos város piac A Huawei világszerte 13 OpenLab-ot és 36 innovációs központot működtet annak érdekében, hogy hozzájáruljon a Smart City ökoszisztéma fejlesztéséhez. A vállalat Okos Város megoldásait jelenleg majdnem 40 országban alkalmazzák világszerte, több mint 120 városban, Kínában például kilencben. A vállalat Okos Város piacról származó bevétele 2017-ben globálisan elérheti a 4 milliárd dollárt, az üzletág a következő két évben dinamikusan, éves szinten 40-50 százalékkal növekedhet a Huawei előrejelzése szerint. A Huawei világszerte 13 OpenLab-ot és 36 innovációs központot működtet annak érdekében, hogy hozzájáruljon a Smart City ökoszisztéma fejlesztéséhez. A vállalat Okos Város megoldásait jelenleg majdnem 40 országban alkalmazzák világszerte, több mint 120 városban, Kínában például kilencben. A vállalat Okos Város piacról származó bevétele 2017-ben globálisan elérheti a 4 milliárd dollárt, az üzletág a következő két évben dinamikusan, éves szinten 40-50 százalékkal növekedhet a Huawei előrejelzése szerint.

Peng Xi, a Huawei vállalati üzletága észak-közép-európai régiójának elnöke szerint „az Okos Város olyan, mint egy élő organizmus, melyet idegrendszer hajt. Ez az idegrendszer agyból (irányítóközpont) és perifériás idegekből (hálózat és szenzorok) áll, melyek valós idejű adatokat gyűjtenek a város állapotáról, ezt továbbítják, hogy az agy elemezze azokat, tudatosan döntéseket hozzon, majd intelligensen végre is hajtsa azokat.

Ez akadálymentes kapcsolatot teremt a fizikai és a digitális világok közt.

A Huawei elkötelezett amellett, hogy egy erős idegrendszert hozzon létre az Okos Városok számára az olyan vezető ICT technológiák segítségével, mint felhő alapú számítástechnika, a Dolgok Internete és a mesterséges intelligencia. Célunk, hogy mi legyünk az az alap, mely támogatja az Okos Városok robusztus és fenntartható fejlődését.

Az okos város agya

A rendezvényen a Huawei bemutatta az Intelligens Műveleti Központ (Intelligent Operation Center) megoldását, mely az okos város agyaként működik, és összekapcsolja a fizikai és digitális világokat. A Központ infrastruktúrája magába foglalja a különböző felhő adatközpontokat és a mindenhol jelenlévő városi hálózatokat, melyek összegyűjtik, integrálják és megosztják a városi adatokat, így téve lehetővé a város valós idejű láthatóságát. A big data, a machine learning és a mesterséges intelligencia használatával az Intelligens Műveleti Központ értékes információkkal gyűjt, hogy támogassa a várost az olyan alapvető szolgáltatások tervezésében és menedzselésében, mint a közlekedés vagy a közbiztonság.

Mesterséges intelligencia és okos városok

A Huawei szerint a mesterséges intelligencia meghatározó szerepet játszik az okos városok fejlődésében. A Huawei nem úgy tekint a mesterséges intelligenciára, mint egy új üzletre vagy új iparágra, amelyet most találnak fel. A vállalat az intelligens érzékelésbe, észlelésbe és computing-ba fektet. Olyan MI rendszereket fejleszt ki, amelyek lehetővé teszik a szinergiát szoftver és hardver között, valamint a készülékek és a felhő között.

A Huawei Okos Város megoldások már jelenleg is olyan területeken használják a mesterséges intelligenciát, mint az intelligens város irányító központ, az okos közlekedés, az arc- vagy rendszámfelismerés. Az MI vezérelt videó elemzés pedig tovább bővíti a mesterséges intelligencia alkalmazásának körét a biztonságtechnológiában, valamint olyan új funkciók terén, mint a valós idejű jármű pályagörbe követés, amely eddig még csak a filmvásznon volt látható. Az MI emellett olyan területeken hoz majd áttörő változást, mint a közbiztonság, az egészségügy és a városi közlekedés. Az okostelefon felhasználók már most is összeköttetésben vannak okos városi szolgáltatásokkal, Észtországban például a rendőrség és a tűzoltósághoz vannak bekötve.

Wang Yanmin, a Huawei Fogyasztói Üzletága észak-kelet- és közép-európai régiójának elnöke szerint az okoseszközök és a mesterséges intelligencia segítik a felhasználókat abban, hogy okos polgárrá váljanak, és kihasználják az okos városok előnyeit. „Egy új korszak kezdetén vagyunk, amelyben a mesterséges intelligencia már nemcsak a szuperszámítógépek sajátja, hanem a mobileszközök részévé is válik. A világ első mobil mesterséges intelligencia processzora a Huawei Mate 10 Pro-val debütált, amelynek kamerája például már felismeri a tárgyakat és a témákat. A Huawei fejlesztésének köszönhetően az mesterséges intelligencia beépült az okostelefonokba és mindenki számára elérhető" - hangsúlyozta Wang.

Az IDC becslése szerint 2021-ben a világ lakossága 60 százalékának lesz okostelefonja, a következő négy évben pedig 8,1 milliárd okostelefont szállítanak le a világon, így téve a mobilt mindenütt jelenlévő platformmá az MI számára. A kutatócég előrejelzése szerint a kognitív és MI rendszerek piaca 2021-re eléri az 57,6 milliárd dollárt, és az alkalmazások egyre szélesebb köre használja majd.