Fa helyett kőből készül ez a környezetbarát papír

A kőből készült papír nem csak környezetbarát és rengeteg fát ment meg, de ráadásul sokkal jobb érzés írni rá, és jóval fehérebb és szebb, mint a hagyományos papír. Meg persze drágább is.

Habár a papírt egyre inkább kiváltja a digitalizáció, továbbra is egyértelmű igény van arra, hogy bizonyos esetekben ténylegesen, fizikailag papírra írjunk, rajzoljunk, skecceljünk, jegyzeteljünk. Amivel alapvetően ugyebár semmi gond nem lenne, ha nem kellene ehhez rengeteg fát kivágni, és egyébként nem járna az egész egy csomó környezetszennyezéssel.

Ezen igyekszik változtatni a Karst nevű új vállalkozás, akik egészen konkrétan nem csak hogy kőből, de egyenesen újrahasznosított kőből készítenek rendkívül dizájnos füzeteket. A cég szerint az ilyen eljárással készült papír során 60%-kal kevesebb szén-dioxid kerül a levegőbe, ráadásul még a gyáraik is részben napenergiával működnek.

Egy tonnányi kőből készült papírral 950 kilogramm szén-dioxid kibocsátást, 2770 liter vizet, 18 nagy fát és 4720 kilowatt energiát lehet megspórolni.

De vannak más előnyei is a dolognak. Egyrészt a kőpapír teljesen vízálló, és még az olajat is lepergeti magáról. Másrészt pedig ellenáll a szakításnak, a kialakítása miatt viszont tükörsimán megy végig benne az olló. Szintén ennek a kialakításnak (gyakorlatilag nincsenek benne szemcsék) a felülete sokkal simább, mint a hagyományos papíré, így az ígéretek szerint nagyon kellemes írni rá, ráadásul jóval fehérebb, mint a legjobb minőségű sima papír.

Persze az sem elhanyagolható dolog, hogy a jegyzetfüzetek megtervezéséhez a világ legjobb szakembereit kérték fel, így nagyon jól is néznek ki. Meg persze nem is olcsók: egy átlagos méretű füzet 30 dollár környékén kezdődik, de elmehetünk majdnem 40 dollárig is.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!