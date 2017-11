Ma már nem kell ahhoz hacker, hogy hozzáférjenek az adatainkhoz, sőt a titkainkhoz. Jó pár elektronikai termék gyárilag, külső beavatkozás nélkül képes erre.

Azzal ma már lassan egy gyerek is tisztában van, hogy rosszindulatú egyének a hackerek, különféle módszerek révén feltörhetik az internetre kapcsolódott eszközöket. Bejuthatnak a számítógépbe, telefonba, de ha megfelelően védekeznek ellenük, és az ember betart bizonyos szabályokat, akkor azért jelentősen meg lehet nehezíteni a dolgukat, sőt még azt is el lehet érni, hogy elálljanak galád tervüktől.

Azt azonban biztos, hogy sokan nem tudják, hogy bizony

jó pár olyan konkrét termék is van, amelyet gyárilag felkészítettek a kémkedésre.

Nézzünk hát ezek közül néhányat, hogy aztán arról is szó essék, hogy miért is iszonyatosan veszélyes ez az egész!

A tévénk lesi a titkainkat

Elmúltak már azok az áldott idők, mikor csak bekapcsoltuk a dobozt, és teljes biztonságban, gondtalanul bámulhattuk Izaura őrületesen izgalmas kalandjait. Ma, az okostévérendszerek korában egy televízió olyan, mint egy számítógép, amelynek saját processzora, memóriája van, és amely felcsatlakozik a világhálóra. Ez pedig komoly veszélyeket rejt magában.

A Samsung évekkel ezelőtt mutatta be az olyan tévéit, amelyek egy beépített mikrofon segítségével hanggal is vezérelhetőekké váltak. Azaz nem kellett mást tenni, mint rászólni a készülékre, hogy tekerje fel a hangerőt, vagy megparancsolni neki, hogy mire keressen az interneten.

Ez magában még hasznos is lenne, az már viszont kevésbé, hogy a mikrofon állandóan be van kapcsolva, és képes felvenni azt, amit a környezetében beszélnek.

Sőt nemcsak rögzíti a hangokat, hanem el is tudja juttatni azt máshova, azaz magyarul a televíziókat úgy gyártották, hogy le tudják hallgatni a tulajdonosaikat. A legszebb, hogy erre a vállalat is felhívta a figyelmet az apró betűs használati utasításban, de hát ezt egymillió emberből nagyjából egy szokta végignyálazni.

A C't nevű német számítástechnikai magazin munkatársai korábban több gyártó készülékét is megvizsgálták, és arra jutottak, hogy a Philips, a Toshiba, a Panasonic és az LG készülékei is folyamatosan küldik az adatot "haza" arról, hogy mit néz, milyen alkalmazásokat futtat rajtuk a használójuk. Van már olyan vállalat is, akit a hivatalos szervek ítéltek el ilyen ügyben. A Vizio nevű amerikai székhelyű tv-gyártót például több millió dollárra büntette a Szövetségi Kereskedelmi Bíróság idén februárban a felhasználók adatainak jogtalan felhasználása miatt.

A cégek persze azzal védekeztek, hogy ők csak jót akartak, mert az így nyert adatok alapján tudják, hogy milyen irányba kell fejleszteniük a készülékeiket.

Azaz végeredményként olyan modellek születnek meg, amelyek majd jobban igazodnak az emberek elvárásaihoz. Ez tényleg gyönyörű hárítás, de maga a szituáció nagyjából olyan, mintha fürdés közben ránk nyitna a szappangyártócég vegyészmérnöke, és csupa jó szándékkal rákérdezne, hogy elégedettek vagyunk-e a habzással.

Szimatoló porszívó

2017 nyarán robbant a bomba a Roomba nevű okosporszívók miatt, ami arra világított rá, hogy a háztartási eszközök is veszélyesek lehetnek. A gyártó, iRobot egyik vezetője ugyanis konkrétan elismerte egy interjúban, hogy az intelligens, kamerával és különféle szenzorokkal ellátott, akár internetre is csatlakoztatható termékeik képesek arra, hogy a begyűjtött adatokat egy harmadik félnek átadják.

Magyarul beismerte, hogy felkészítették a porszívókat a kémkedésre, és arra, hogy az így szerzett információkat olyan cápákhoz juttassák el, mint a Google, az Amazon vagy az Apple.

Utólag persze azt mantrázták, hogy ezt mindenkinek tudnia kellett, aki tőlük vásárolt, de a világméretű felháborodás azt sejtette, hogy a tájékoztatás valahogy mégsem volt tökéletesen széleskörű.

James Bond helyett vibrátor

A kémkedés és a szex sosem állt távol egymástól, elég csak például a híres Mata Harira gondolni, aki az ágyában megforduló tisztekből szedett ki hadititkokat, akik nyilván nem szundikálás céljából heveredtek oda. A technológia fejlődése ezt a kapcsolatot is egy új szintre emelte, mint ahogyan azt a Standard Innovation botránya tökéletesen be is bizonyította. A cég egy olyan okosvibrátort fejlesztett ki, amelyet egy alkalmazás segítségével is lehetett irányítani.

Azonban a szoftver nemcsak arra volt képes, hogy kicsit bepörgesse a masinát, hanem arról is folyamatosan tájékoztatta a gyártót, hogy milyen gyakorisággal, és milyen módban használták a készüléket.

Ráadásul mindezt úgy, hogy elfelejtették elmondani a vásárlónak, és az elküldött adatok tartalmazták a felhasználó e-mail címét is, azaz így könnyűszerrel beazonosíthatóvá vált.

A Standard Innovationt egyébként kőkeményen megbüntették emiatt, minden egyes vásárlónak 10 000 dolláros kártérítést kell fizetnie, de gyaníthatóan akadnak olyanok, akiket ez annyira nem vigasztal.

