Ennél korszerűbb szerverközpont Magyarországon nincs

TIER III-as minősítésű tervek alapján készülő adatközpontot adtak át Magyarországon, melynek kiviteli terveit is egy hazai cég, a H1 Systems készítette.

A rendelkezésre állásra vonatkozó, nagyon szigorú nemzetközi ajánlásoknak és szabványoknak megfelelő, a legkorszerűbb biztonsági rendszerekkel ellátott létesítményt adott át november 22-én az Invitech Solutions. A „DC10" adatközpontpark új egysége teljes kiépítésben több mint 1000 négyzetméteres, és az adatközpontokat világszerte minősítő szervezet, az Uptime Institute a tervdokumentációk alapján ennek a szerverparknak adta meg hazánkban elsőként a „TIER III" minősítést.

Ilyen magas szintű elvárásoknak megfelelő adatközpont a Magyarországgal határos országokban is mindössze csak három van.

Az adatközpont tervezését a H1 Systems végezte, csakúgy, mint a kivitelezést és az adatközpont későbbi üzemeltetés támogatását is.

Fentiek értelmében az Uptime Institute garanciát vállal arra, hogy az új szerverközpont tervei megfelelnek a vonatkozó TIER szint előírásainak. Ez pedig azért nagyon fontos az Invitech Solutinons, és egyben Magyarország számára is, mert azzal, hogy a cégek számára elérhetővé vált itthon a legmagasabb szintű minősített, biztonságot-, és rendelkezésre állást nyújtó szolgáltatás, hazánk is felkerült a térképre, mint lehetséges minősített szerverközpont szolgáltató ország. Külön érdekesség, hogy ilyen gépterem Németországban is csak egy van és a második német minősítésen is a H1 Systems mérnökei dolgoznak jelenleg.

Fontos kiemelni, hogy az UI minősítés rendkívül részletes és alapos, ami miatt biztosan állítható, hogy mindazon géptermek, amelyek állítják magukról a TIER megfelelést, de nem rendelkeznek Uptime Institute minősítéssel, azon géptermek valójában nem felelnek meg a szigorú követelményeknek.

A szerverpark - a minősítésen túlmenően - számos további kiemelt biztonsági és hatékonysági jellemzővel bír, mint a kiemelt fizikai védelem mellett elektromágneses zavarok elleni védelem, valamint a hibatűrő és költséghatékony hűtési rendszer, amelyet a H1 mérnökei modulárisan bővíthető kiépítésben terveztek meg.

Az első bérlők hamarosan be is költöznek az új szerverparkba, és ők lesznek azok, akik valószínűleg mihamarabb kommunikálni is fogják ügyfeleik felé, hogy az elérhető legmagasabb biztonsági szintű létesítményben tárolják adataikat. Ezzel biztosan növelik a cégükbe fektetett bizalmat, hiszen az informatikai piacon ma a biztonságnál nincs semmi, ami értékesebb lenne.

