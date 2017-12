Intelligens funkciókkal érkezik a Huawei okosmérlege

A felhasználó egészségi állapotát és a szervezet különböző funkcióit is elemző intelligens mérleget mutatott be a Huawei. Az AH100 okosmérleg az egyszerű súlymérés mellett állandó információval látja el a felhasználót, megmutatja többek között a testzsír százalékot, a szervezet proteintartalmát és szemmel tartja a vízháztartást is.