Megvilágítja a falat a Philips monitora

A cég tévéi esetében használt Ambilight egy változata került a termékbe.

A Philips elsősorban nem a monitorairól híres, bár nagyon régóta és folyamatosan kínál ilyen termékeket, már a CRT-korszakban is jelen volt a piacon. A vállalat most bemutatta a legújabb általános felhasználásra szánt, bár adott esetben akár a játékosok számára is érdekes monitorát.

A Momentum 35 legnagyobb érdekességét az Ambiglow világítás adja, amely az éppen megjelenített kép jellemző színeit vetíti a monitor mögé. Ebben nem csak az a ráció, hogy nagyon menőn néz, de állítólag csökkenti a szemek terhelését is. Feltűnő még a monitor lábazatának a kialakítása is, kifejezetten tévészerű hatást kelt, amire ráerősít a 35 hüvelykes képátló.

A monitorba IPS panel került, amely remek betekintési szögeket kínál, és a színhűsége is kifejezetten jó, bár a 102%-os sRGB és 87%-os NTSC lefedettségével azért elmarad a profi képszerkesztésre tervezett monitoroktól.

Furcsamód a gigantikus panel maximum 250cd/m² fényerőre képes, a felbontása pedig csupán 1920×1080 pixel. Viszont a kérdéses felbontásban a szokásos 60 helyett 75 Hz-es képfrissítésre képes, ráadásul támogatja az AMD FreeSync adaptív képfrissítési technológiát is, ez a kettő érdekessé teheti a játékosok számára is.

Az állvánnyal együtt 7,5 kilós Philips Momentum 35-öt két darab 5 wattos sztereó hangszóróval látták el a mérnökök, videojel bekötésére pedig analóg D-SUB, DisplayPort 1.2, továbbá két HDMI 1.4 port áll rendelkezésre.

Egyelőre nem világos, hogy Európában mikor kerül piacra a termék. Ausztráliában már kapható, ott 399 helyi dollárt, azaz olyan 80 ezer forintot kérnek érte.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!