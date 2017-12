Megjött a szuperolcsó mobilokra specializált Android

Természetesen a vele párhuzamosan kiadott Android 8.1-re épül a szoftver.

Elsősorban a fejlődő világban továbbra is óriási szükség van a lehető legolcsóbban előállítható okostelefonokra. Sajnos a rendkívül limitált hardverük miatt a normál Android nem fut jól rajtuk, plusz a tipikus mobiladat-használata is túlságosan nagy, így az idei I/O fejlesztő konferencián a Google bemutatott egy kifejezetten a legolcsóbb telefonokra optimalizált változatot a mobilos rendszeréből.

Az Android 8.1-gyel párhuzamosan ez is elkészült, a jelenlegi változat hivatalos neve Android Oreo (Go Edition). A normál Android 8.1-hez képes a Go Edition körülbelül feleannyi helyet foglal a telefonok háttértárán, a működése során jóval kevesebb terhelést ró a telefonok processzorára és grafikus vezérlőjére, továbbá kevesebb memóriát használ;

akár 512 MB-tal is beéri.

További érdekesség, hogy Go Editionben lévő Chrome böngészőben a Google alapértelmezetten bekapcsolta az adattömörítési funkciót, amely jelentősen csökkentheti a mobilnetezés közben generált adatforgalmat.

Az operációs rendszer kisebb helyfoglalása részben abból fakad, hogy a Go Edition csak néhány előtelepített Google-alkalmazást tartalmaz, ráadásul a Chrome és a Gboard kivételével azokból is erősen lecsupaszított változatokat kapott.

A programok:

Google Go;

Google Assistant Go;

YouTube Go;

Google Maps Go;

Gmail Go;

Google Play;

Files Go.

Az első Android Oreo (Go Edition) rendszert futtató okostelefonokat a következő hónapokban jelentik majd be a mobilgyártók. Egyelőre nem világos, hogy a fejlett országokban piacra kerülnek-e a készülékek, jelenleg India jelenti az elsődleges célpiacukat.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!