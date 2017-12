Itthon is bemutatkoztak a Huawei kiberbiztonsági szolgáltatásai

A Huawei két kiberbiztonsági szolgáltatást indított el a mai naptól kezdve Magyarországon. A vállalat egyre több tapasztalatot szerez, és egyre többet költ a kiberbiztonságra.

Szinte felfogni is nehéz, hogy néhány év alatt mekkorát nőtt a Huawei. Ma már gyakorlatilag nincs olyan része a telekommunikációnak és távközlésnek, ahol ne találkoznánk a kínai vállalat valamilyen eszközével technológiájával.

A helyzetet jól érzékelteti, hogy a világ 50 legnagyobb telekommunikációs szolgáltatója közül már 45 tartozik a Huawei ügyfelei közé, és a vállalat már évente több mint 2 millió bázisállomást telepít világszerte. Magyarországon az emberek 80%-ának internetes vagy telefonos felhasználása megy át valamilyen Huawei-eszközön.

Nem csoda, hogy ennek köszönhetően rengeteg adat és tapasztalat gyűlt össze a vállalatnál a kibervédelem területén. Erre amúgy is nagyon komolyan ráfeküdt a Huawei, hiszen az éves kutatás-fejlesztési költségvetésének 5%-át fordítja kibervédelemre, és a munkavállalóinak 1,6%-a (ez több ezer embert jelent) dolgozik teljes munkaidőben ezen.

A megszerzett tapasztalatokat, adatokat és tudást pedig a Huawei most már a magyar ügyfelei számára is elérhetővé teszi, két szolgáltatás keretében. Az egyik a Network Security Hardening Service (NSHS), ami tulajdonképpen alaposan leteszteli a megrendelő távközlési rendszerét, a hálózat felépítését és annak biztonságát, rámutatva az esetleges gyenge pontokra. Az eredmények alapján a Huawei változtatásokat is tud javasolni, akár olyan pontokon is, mint az infrastruktúra topológiája, a megfelelő tűzfalak felállítása, vagy egyszerűen csak a jogosultság-rendszer átalakítása.

A másik újdonság egy intelligens kibervédelmi rendszer (ez a keresztségben a Cybersecurity Intelligence System nevet kapta), amit kifejezetten az APT-jellegű támadások kivédésére készítettel. Az Advance Persistent Threat támadás egy olyan összetett, többféle sebezhetőséget kihasználó folyamatos kibertámadás, aminek sikerességéhez szükséges, hogy maga a támadás ténye hosszú ideig leplezve maradjon. A Huawei rendszere ez ellen (is) képes védelmet nyújtani, köszönhetően a vállalat által már eddig begyűjtött nagy mennyiségű adatnak, valamint a gépi tanulásnak.

