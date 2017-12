Szuper akciójáték érkezik macOS-re

Napokon belül újabb platformon válik elérhetővé a legutolsó Deus Ex.

Továbbra is kissé mostohán bánnak az Apple-féle számítógépek tulajdonosaival a játékkiadók, bár ettől függetlenül látszólag továbbra is több big budget játékot kapnak, mint a linuxosok. A Feral Interactive most szuper hírrel szolgált számukra: 2017. december 12-én elérhetővé válik macOS-re az eredetileg tavaly augusztusban kiadott Deus Ex: Mankind Divided.

A játékosok ismét az előző Deus Ex: Human Revolutionben bemutatkozott Adam Jensen bőrébe bújhatnak, aki motorikus beültetésekkel és kütyüarzenállal felvértezve próbálja kibogozni egy globális összeesküvés szálait. A 2029-ben játszódó Mankind Dividedet az atmoszférája teszi igazán különlegessé: egy olyan világban játszódik, ahol a Jensenhez hasonló, beültetésekkel rendelkező személyeket a Human Revolutionben történt katasztrófa miatti félelemből szisztematikusan a társadalom perifériájára szorítják.

A játék steames változatával már rendelkezők automatikusan hozzáférést kapnak a macOS-es verzióhoz is. A Deus Ex: Mankind Divided teljes ára 49,99 euró, míg a Digital Deluxe kiadása 79,99 euróba kerül, ám a türelmesebb vásárlók szinte garantáltan komoly engedménnyel is beszerezhetik majd a Steam karácsonyi leárazásán.

A hivatalosan támogatott számítógépek:

Az összes 2016 vége óta kiadott MacBook Pro 15"

Az összes 2017 óta kiadott, 21,5 hüvelykes Retina 4K iMac

Az összes 2014 vége óta kiadott, 27 hüvelykes Retina 5K iMac

Az összes 2013 óta kiadott Mac Pro

Ezeken felül az összes AMD Radeon R9 M370X grafikus vezérlővel rendelkező, 2015 közepén kiadott MacBook Pro gépeken is futtatható a játék, de nincs garancia a tökéletes működésére.

