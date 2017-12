Ajjaj: újabb zeneszolgáltatást indíthat a Google

Jövő márciusban mutatkozhat be a Youtube Remix streamelő.

Szinte minden nagy cégnek van egy olyan banánhéja, amin a fennállása alatt már többször is elcsúszott. A Google esetében kettő ilyen is akad: valamilyen oknál fogva a cég teljességgel alkalmatlan arra, hogy egyszerű és átlátható üzenetküldési és zenei szolgáltatásokat nyújtson. Bemutat egy terméket, aztán nem kezd vele semmit, utána esetleg bejelent egy újabbat, de közben a régit is megtartja, végül pedig bármelyikkel bármikor bármi megtörténhet.

Ennek köszönhetően elsőként talán azt érdemes tisztázni, hogy jelenleg milyen zenei szolgáltatásokat nyújt a Google. Egyrészt ott van a Google Play Zene, ami alapvetően egy klasszikus digitális zenebolt, azonban havi 1500 forint előfizetési díjért cserébe bármely a kínálatában lévő dalt szabadon hallgathatják a felhasználók, azaz egyben zenestreamelő szolgáltatás is.

Mindeközben a Google leánycégeként működő Youtube is rendelkezik pár releváns szolgáltatással.

A hazánkban nem elérhető, ingyenes Youtube Music mobilalkalmazás specifikusan azoknak készült, akik zenehallgatásra kívánják használni a videomegosztót. Emellett akik előfizethetnek az itthon szintén nem elérhető Youtube Red szolgáltatásra, azok reklámok nélkül élvezhetik benne a zenéket, plusz kapnak pár extra funkciót is. Ezenfelül akik előfizetnek a Redre, azok automatikusan teljes hozzáférést kapnak a Play Zene zenestreamelőhöz.

Mindezek után ha hihetünk a Bloomberg forrásainak, akkor jövő márciusban újabb zeneszolgáltatást indíthat a Google. A jelenleg Youtube Remix néven ismert megoldás elvileg egy teljes értékű zenestreamelő lehet, mint a Play Zene, de zenevideókat is nézhetnek majd benne az előfizetők, mint a Youtube Music alkalmazásban.

Az nem világos, az állítólagos szolgáltatás elindítása esetén mi történhet a Youtube Music-kal és a Play Zenével.

