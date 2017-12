Bemutatkozott minden idők legerősebb videokártyája

Háromezer dollárt kér a GeForce Titan V modellért az NVIDIA.

Az NVIDIA most már évek óta nem retten vissza az ezer dollár feletti videokártyák piacra dobásától, bár a GeForce Titan termékcsalád tagjai nyilván csak posztergyerekek, nagyon kevesek engedhetik meg maguknak a beszerzésüket. Az NVIDIA teljesen váratlanul bejelentette a legújabb csúcsmodellt, amely minden eddiginél abszurdabb teljesítményre képes, cserébe viszont rekord 3000 dollárt (nettó 804 ezer forintot) kér érte a vállalat.

Az NVIDIA GeForce Titan V az első olyan fogyasztói piacra szánt videokártya, amelyben már Volta architektúrás grafikus processzor dolgozik, ez a jelenlegi GeForce GTX 1000-szériás kártyákban lévő Pascal utódja.

A Titan V-re került lapkában

5120 darab CUDA-mag dolgozik,

összehasonlítási alapul az előző generációs Titan Xp-ben „csak" 3840 darab található.

Persze ha már lúd, akkor legyen kövér: az előző generációs és az új kártyán is 12 GB videomemória található, azonban GDDR5X helyett ezúttal HBM2 típusút vetett be a vállalat, így a memóriasávszélesség 547-ről 653 GB/s-ra nőtt. A sok hardvernek persze sok energia kell, a Titan V-t megvásárolni képes ügyfeleknek egy hattűs és egy nyolctűs PCIE tápcsatlakozót is rá kell majd dugniuk a kártyára.

Egyelőre nem világos, hogy a mesterséges intelligenciás számításokra kifejlesztett Tensor feldolgozókat is tartalmazó kártya milyen teljesítményt nyújt játékokban, de már az előd Titan Xp is egy szörnyeteg, 4K-s felbontásban is szépen futtatja a legújabb big budget játékokat.

