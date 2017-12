Ahogy bekopogtat Tél Tábornok az ablakon, rögvest rengeteg hazánk fia pakolja fel a cókmókot, a lécet, deszkát vagy szánkót, és indul a hegyekbe sportolni egy jót. Ez persze nem csoda, hiszen boardozni, síelni, sífutni vagy ródlizni tényleg remek mulatság.

A kisebb-nagyobb elektronikai cégek jól ráéreztek arra, hogy van igény az olyan termékekre, amelyekkel élvezetesebbé, biztonságosabbá vagy kényelmesebbé tehetőek a téli sportok. Ezek közül válogatottunk össze egy kisebb pakkot, és ezúttal is ajánlunk olyan konkrét modelleket, amelyekről tudjuk, hogy meg lehet bennük bízni, amelyekkel nem nagyon lehet mellélőni.

Csapó!

A direkt aktív szórakozáshoz, sportoláshoz tervezett, extrém körülmények között is működőképes akciókamerák néhány év alatt meghódították a világot. Nem is csoda, hiszen ezek a kompakt, strapabíró készülékek egy teljesen új területre vitték el a fotózás, videózás örömét. Amíg normális ember egy hagyományos, kényes fényképezőgépet vagy kamkordert nem vitt magával mikor síelt, leszáguldott biciklivel egy hegyoldalon vagy leigázta a hullámokat egy szörfdeszkán, addig ezt ezekkel az eszközökkel simán megteheti.

Ma e termékek kínálata óriási, hiszen a választék a tízezer forintos daraboktól egészen a 150-180 000 forintot kóstáló darabokig terjed. Síeléshez mindenképpen olyan típust javasolnánk, amit nem kell tokba dugni, megfelelő az akkumulátorideje, vezérelhető telefonról, bírja a vizet, és vásárolható hozzá rengeteg olyan kiegészítő, amelyek segítségével

sisakra, mellkasra, karra, botra vagy akár a lécre is felerősíthető.

Már jó pár olyan akciókamera akad, amellyel ideális körülmények mellett kifejezetten szép felvételek lőhetőek, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy egy ilyen kicsi, durva körülmények között is használható, ám mégis emberi áron megvásárolható termék sohasem fogja azt a teljesítményt nyújtani, mint egy "profi", adott esetben akár egymillió forintba kerülő kamera. Mindenesetre mindenkinek ajánljuk, hogy nézzen be a galériába, ahol megmutatjuk, hogy milyen fotók lőhetőek ezekkel, lehet, hogy egyik-másiknál koppan az áll majd a földön!

A mi ajánlatunk: GoPro Hero 5 Session

Okosan ketyeg

A telefonokkal szinkronizálható, egyre népszerűbbé váló okosórák egyik speciális csoportja, amelynek tagjait direkt sportoláshoz tervezték. Ezek az LCD vagy OLED kijelzővel felszerelt ellenálló modellek különféle szenzorokkal rendelkeznek, amelyek mérik a használóik élettani adatait. Azaz vizsgálják és rögzítik a pulzust, a vérnyomást, az elégetett kalória mennyiségét, a hőmérsékletet és még az alvást is monitorozhatják. Emellett természetesen rendelkeznek beépített GPS-szel, így a segítségükkel azt is nyomon követheti a felhasználó, hogy merre járt és milyen gyorsan tett meg egy adott távot.

A kapott adatokat természetesen képesek továbbítani egy mobilos alkalmazásra, amelyen azok kényelmesen áttekinthetőek, sőt akár meg is oszthatóak. Ezen kívül képesek a telefonra érkező üzenetek megjelenítésére is, és akadnak olyan darabok, amelyekkel akár internetezni is lehet. Szóval hasznos kis kütyükről van szó, amelyek között megtalálhatóak a kifejezetten ízléses, visszafogott dizájnnal bíró darabok is. Ezeket pedig akár egy komoly üzletember is a csuklójára csatolhatja, passzolni fog a stílusához!

A mi ajánlatunk: Garmin fenix





Mindig kell tartalék energia

Amikor valaki a hegyre megy, akkor minden felszerelésének odavalónak, megfelelő állapotúnak kell lennie! Nem azt mondjuk, hogy muszáj a legdrágább lécet megvenni, de azt igen, hogy a silány, nem megfelelő minőségű eszköz veszélyes lehet. Ugyanez igaz a kiegészítőkre, is, amelyek között ma már az egyik legfontosabb a tartalék akkumulátor. Bármi történhet ugyanis, balesetet szenvedhet az ember, fennragadhat a felvonón, bezuhanhat egy szakadékba, még az is előfordulhat, hogy más életét kell megmentenie.

Létfontosságú tehát, hogy legyen nála egy ilyen hordozható energiaraktár, amelynek sok feltételnek kell megfelelnie. Legyen a lehető legnagyobb a kapacitása, hiszen előfordulhat, hogy több eszközt kell feltölteni. Legyen kompakt, ne foglaljon sok helyet, és ami kiemelten fontos: legyen vízálló. Az sem árt ha van rajta egy LED fényforrás, ugyanis ezáltal elemlámpaként is használható, és jelezni, akár morzézni is lehet vele.

A mi ajánlatunk: Voltcraft PB-20

Halló! Jöjjenek, betemetett a lavina!

Így 2017 végén ott tartunk, hogy az emberek jó része egy lépést sem hajlandó tenni telefon nélkül. Hogy ez jó-e vagy rossz, azt nem most fogjuk eldönteni, az viszont biztos, hogy ha valaki nekivág a havas lejtőknek, esetleg sífutna egy kört a hófehér erdőben, akkor nem árt, ha van nála egy mobil. Mégpedig ideális esetben egy olyan modell, amelyet nem könnyű kifektetni.

A téli sportokhoz a strapabíró telefonokat ajánljuk, tehát azokat a készülékeket, amelyek kijelzőjét edzett üveg, például Gorilla Glass védi, és amelyek készülékházát extra gumi vagy műanyag páncélréteg óvja. Egy ilyen masszív készülék szó szerint életet menthet, úgyhogy ezen aztán tényleg felesleges spórolni. Bár egyes vélemények szerint a kesztyűs használathoz nem az igazi az érintőképernyős okostelefon, mi mégis ezt javasoljuk. Ezen ugyanis könnyebb navigálni a térképen, ha eltévednénk, és ha beülünk a hüttébe, jobban járunk vele, mint az oldschool butatelefonokkal.

A mi ajánlatunk: Concorder Raptor Z55

Luxusszemüvegben a pályán

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a méregdrága sci-fi technológia már a sípályákra is betette a lábát. Az elmúlt 4-5 évben ugyanis felbukkantak a csúcsokon azon különleges síszemüvegek, amelyek egyben egy mobil kijelzőjeként is funkcionálhatnak. Ezekbe az úgynevezett okosszemüvegekbe mini projektorokat vagy apró képernyőket építettek, amelyek képesek különféle ábrákat, információkat varázsolni a felhasználó szeme elé. Így például megjelenhet itt az aktuális sebesség, a hőmérséklet, egy térkép, a pálya útvonala, de akár az is, hogy merre található a legközelebbi kocsma. Sőt, ha mondjuk kombinálják egy okos órával, akkor értelemszerűen a korábban már említett fiziológiai adatokban is gyönyörködhet az, akinek erre támad kedve.

És itt még nincs vége! Egyes modellek ugyanis arra is képesek, hogy megjelenítsék a beérkező üzeneteket, chatszobákat, e-mailekat, valamint akár komplett internetes ablakokat is. Azért a látvány persze nem olyan, mintha egy monitort vagy telefonos kijelzőt bámulnánk, de ettől függetlenül a végeredmény abszolút élvezhető.

Lássuk be azért, hogy egy ilyen hi-tech ufószemüveg nélkül is vidáman lehet szlalomozgatni, ám azért nagyon jó móka egy ilyet használni.

Amikor az ember feltesz a fejére egy ilyen masinát, és megjelenik a szeme előtt, hogy mennyivel száguld, és hogy merre kell kanyarodni a kék/piros/fekete pálya felé, az tényleg olyan, mintha egy futurisztikus filmbe teleportálta volna magát.

A mi ajánlatunk: Oakley Airwave 1.5



Mindenkinek jó csúszkálást kívánunk!

