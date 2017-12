Egy remek túlélő szerepjáték a téli szünetre

Az idei Game Awards estjének talán legizgalmasabb pillanata volt, mikor a THQ Nordic bejelentette a Fade to Silence túléléssel kevert szerepjátékát, mely maga a Black Forest Games fejlesztése alatt áll. A játék már idén, december 14-től elérhető lesz a Steamen. Hogy más platformon megjelenik-e, arról egyelőre nincs információnk.

A játék főszereplője Ash, a tépázott múltú született vezér. Az ő bőrébe bújva fedezhető fel a poszt-apokaliptikus, jéggé fagyott senkiföldje, a feladat pedig nem más, mint az életben maradáshoz szükséges nyersanyagok, élelem összegyűjtése és egy biztonságos menedék felépítése a túlélők számára.

A túlélés e környezetben sokkal nehezebb lesz, mint például egy Far Cry Primal állatokban és növényekben dúskáló ősi, paradicsomi völgyében.

Az elenyésző mennyiségű nyersanyagok világában ahhoz, hogy pusztán fel lehessen fejleszteni egy tárgyat, vagy össze lehessen gyűjteni a megkövetelt építőanyagot, már expedíciót kell indítani. Hogy sikeresen össze lehessen guberálni a túléléshez szükséges dolgokat, a játékosok hatalmas, felfedezetlen világban barangolnak, s útjuk során szembe szállnak az Eldritch szörnyetegekkel, és a leghalálosabb ellenféllel, a kíméletlen téllel.

Megjelenéskor a Fade to Silence összesen nyolc négyzetkilométernyi nyitott, jéggé fagyott világból fog állni. A harcrendszer lépcsőzetes lesz, mely egyaránt áll távolsági és közelharci fegyverekből. És végül, de nem utolsósorban, egy farkasok által húzott szánnal lehet gyűjtögető kalandokra indulni.

A Fade to Silence sokkal inkább a történetmesélésre van kiélezve, semmint a túlélés műfajára. Maga a Black Forest Games fejlesztőcsapata is úgy írja le a játékot, mint egy „szereplő és karakter orientált, csapatos túlélési élményt."

A Fade to Silence komoly erkölcsi iránytűvel bír, mivel Ash szerepében számtalanszor kerülhetnek a játékosok komoly döntéshelyzetbe. Megmenthetnek és akár befogadhatnak túlélőket, de olykor kemény döntést is hozhatnak a túlélés érdekében.

A harcrendszer sem elhanyagolható eleme a játéknak. A főhős nem csupán az éghajlattal viaskodik, hanem árnyékszerű, világító szemű szörnyetegekkel is. A Black Forest stúdiójának korábban elejtett megjegyzése az ellenfelekre -Eldritch- némi Lovecraft befolyást enged feltételezni a játékban. Név szerint egyelőre csupán a Ripper nevezetű szörnyről tudni, melynek óriási karmai vannak. A bemutatóban látott indaszerű csápok mindenesetre nagyon is Lovecraft világát tükrözik.