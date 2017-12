A rendező szerint akár Ellie és Joel is meghalhat a játék során.

Az eredetileg exkluzívan a Sony PlayStation 3-ra fejlesztett, ám később feljavított grafikával a PlayStation 4-re is megjelent The Last of Us-t a kritikusok minden idők egyik legjobb sztoriközpontú, lineáris játékaként tartják számon. Jelentős rajongóközössége van, akik érthetően tűkön ülve várják, hogy végre megjelenjen a tavaly december elején bejelentett folytatása.

Sajnos egyelőre nagyon keveset lehet tudni a The Last of Us Part II-ról: az előző játékban főszerepet kapott Ellie és Joel benne lesznek, tovább Neil Druckmann rendező már jó ideje elárulta, hogy az első játékkal ellentétben a szeretet helyett a gyűlölet lesz a központi témája. Sajnos a PlayStation Experience 2017-en nem érkezett új videó a játékról, azonban Druckmann egy beszélgetés során elárult néhány friss információt az alkotásról.

A rendező szerint a becslései szerint a The Last of Us Part II jelenleg olyan 50-60 százalékos készültségi állapotban van, ám lehetséges megjelenési időkkel persze nem dobálózott. A fenti százalékokból fakadóan valószínűtlen, hogy 2018-ban megjelenhet a játék.

A karakterek kapcsán kiderült, hogy az igen brutális második trailerben látott fiatal lány és fiú tényleg testvérek (Yara és Lev, 16 és 13 évesek), a szökésük előtt egy vallási szekta tagjai voltak. A játékban fontos szerepeket játszó karakterek közül senki nincs biztonságban, akár Ellie és Joel is meghalhat.

Druckmann megerősítette, hogy a játék java Seattle-ben fog játszódni. Ezt a fanok már tavaly decemberben kitalálták, elég gyorsan beazonosították az első trailerben látott külső helyszínt.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!