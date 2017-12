Gyönyörű kütyük hölgyeknek, nem csak karácsonyra!

Mutatunk néhány, kifejezetten a szebbik nem ízléséhez passzoló masinát, így példás csodás fejhallgatót, vagy telefont.

A kütyügyártók jó régen rájöttek már, hogy a női vásárlói réteg megnyerése elképesztően fontos a sikerhez vezető úton. Ennek megfelelően jó pár olyan szórakoztatóelektronikai, telekommunikációs vagy háztartási eszköz is megtalálható már a boltok polcain, amelyeket kifejezetten hölgyeknek szánnak.

Ez leginkább a dizájnban nyilvánul meg, hiszen sok olyan leány, asszony akad, aki nem éri be az unisex konformizmussal, és igenis igényli, hogy a stílusának, ízlésének külsőleg is megfelelő, nőiességet kihangsúlyozó masinát használjon.

Ezek között nyilván rengeteg a randa, láthatóan ízlésficamos férfiak által tervezett, bazári darab.

Ám most nem ezeket céloztuk be, hanem épp ellenkezőleg, azokat, amelyek tényleg egész jól néznek ki. És igen, ezek kiválóan alkalmasak lehetnek ajándéknak is, úgyhogy uraim, önöknek is érdemes átfutni ezt a néhány sort, és kattintani egyet a galériára, ahol a legjobb fotókat gyűjtöttük össze.

Zene füleinknek: Philips SHL3160PK

Azt talán nem sokan tudják, de a Philips audio termékek a neves, amerikai Gibson csoport alá tatoznak, és e cég óriási figyelmet fordít a minőségi megszólalásra. Ebből fakadóan az SHL3160PK is jobb hangminőséget produkál, mint a legtöbb vetélytársa.

Az impozáns technikai specifikációkkal bíró (frekvencia átvitel: 8 - 22 000 Hz, érzékenység: 107 dB) modell összehajtható, így egyszerűen hordozható. A fejhallgatónak igen jól áll a lazacrózsaszín és az ezüst kombinációja, az összhatás is kellően nőies és elegáns, így fiatalabbaknak és idősebbeknek egyaránt ajánljuk.

Ékszer ÉS pendrive!

A Swarovski az egyik olyan cég, amely kulcsszerepet játszott abban, hogy a kifejezetten nőknek szánt termékek megjelenjenek a technológiai univerzumban is. Több forradalmi termék is kötődik a vállalat nevéhez, például egy kristályokkal kirakott fejhallgató, amely a maga idejében abszolút forradalminak számított. A kínálatukban jelenleg is megtalálhatóak a digitális élethez szükséges, természetesen egyedi dizájnnal felvértezett termékek.

Ilyen például a beszédes, Stardust, azaz Csillagpor fantázianevű pendrive, amely első pillantásra inkább tűnik egy érdekes ruházati kiegészítőnek, mint egy adathordozónak. Az 550 miniatűr kristállyal borított termék sajnos csupán 8 GB tárolókapacitással rendelkezik, de ez is hozzávetőlegesen 2000 dal, 3700 fénykép, vagy több órányi nagy felbontású videó elraktározására elég.

Flamingótelefon

A Samsung S8 2017 egyik csúcstelefonja, ehhez nem is férhet kétség. A nyáron debütált rózsaszínű készülékházzal bíró verzió pedig tökéletesen passzol egy női kézbe. Az igen kényelmes, vezeték nélküli töltésre módot adó készülék igen látványos, keret nélküli AMOLED kijelzőjének felbontása 2960 x 1440 képpont.

A 12 és 8 megapixeles kamerákkal felvértezett telefonnal akár 4K videók is készíthetőek. A nyolcmagos processzor, a 4 GB RAM, illetve a 64 GB háttértár pedig olyan teljesítményt szavatol, amely egy mini számítógéppé teszi ezt a telefont. Ez pedig azt jelenti, hogy alkalmas filmnézésre, játékra, kép vagy videószerkesztésre, videochatelésre, a netezés pedig villámgyors.

Stílusos laptopgarázs

A laptoptáskákra aztán tényleg igaz, hogy rengeteg cég kínál kifejezetten nőknek szánt darabokat, azonban az is tény, hogy nagy hányadukkal van valami zűr. Vagy az anyaguk nem jó, ami azért problémás, mert mégiscsak egy drága eszközt kéne óvniuk, vagy egyszerűen csak vizuális armageddonnal ér fel a látványuk.

De azért kis utánajárással itt is lehet találni épületes darabokat. Itt van például a Samsonite Lady Tech, amely már a nevével is jelzi, hogy kinek és mire szánják. A nylonból készült tatyóba akár egy 15,6 inches képátlóval bíró noti is kényelmesen bepakolható, és egy tabletnek is jut benne hely. Tele van különféle zsebekkel, rendelkezik felső fogantyúval, az űrtartalma pedig 16,7 liter, szóval jó sok minden belefér.

Az útitárs

Az összes fényképezőgép-gyártó közül talán a Nikon ügyel arra a legjobban, hogy a kínálatában helyet kapnak a direkt nőkhöz szabott darabok. A Coolpix A10 lila, organikus mintákkal díszített változata is ezt a vonalat erősíti. A kompakt, emiatt utazás, városnézés vagy kirándulás során igen kényelmesen használható modellel akár 16,1 megapixeles fotók is készíthetőek.

A kezelését megkönnyíti a viszonylag nagy, 6,7 centiméteres színes LCD kijelző, és az automata funkció, amely magától az aktuális körülményekhez és témához optimalizálja a beállításokat. Nem hiányzik belőle az az 5x optikai zoom sem, amellyel minőségromlás nélkül nagyíthatunk bele a képbe. Videók elkészítésére is módot ad, és az elkészült anyagokat még azon melegében különféle effektekkel fel is dobhatja a felhasználó.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!