Közel kétmillió magyar fizet már mobillal

Továbbra is megállíthatatlanul terjed az okostelefon-használat: a felnőtt internetezők több mint négyötöde használ intelligens mobileszközt. Ezzel párhuzamosan egyre többen már nemcsak telefonálnak vagy neteznek telefonjukkal, hanem pénzügyi szolgáltatásokat is igénybe vesznek. Közel kétmillió magyar okostelefon felhasználó vásárol is mobiljával.