Egy napig ingyenes a Grim Fandango Remastered

Most épp a GOG kezdett ingyen játékos promócióba.

Lassan ott tartunk, hogy az alkalminak mondható számítógépes játékosoknak nem is kell játékokat vásárolniuk, annyira rendszeressé vált azok ingyenes osztogatása. Jelenleg két ilyen akció fut: elsőként az Ubisoft kezdte el ingyen osztogatni az Assassin's Creed IV: Black Flaget, most pedig a GOG digitális játékbolt is csatlakozott a partihoz, a téli vásárának promóciója céljából csütörtök délutánig bárkinek bérmentve odaadja „örökre" a Grim Fandango Remasteredet.

A klasszikus kalandjáték eredetileg 1998-ban jelent meg, míg a GOG által osztogatott remastered változatot 2015-ben adta ki a Double Fine. Az új változatban megszépültek a karakterek textúrái, szebb lett a világítás, újra felvették a zenét, tartalmilag pedig 2 órányi fejlesztői kommentárral bővült. A GOG-os kiadása nem tartalmaz másolásvédelmet, Windows mellett Linux és macOS rendszereken is futtatható.

A Grim Fandango Remastered igényléséhez csak meg kell nyitni a GOG-os terméklapját, be kell tenni a kosárba, majd a „fizetés" után örökre hozzárendelődik az éppen használt felhasználói fiókhoz. A fizetésekor természetesen nem kell megadni a bankkártya adatait.

