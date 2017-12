Körbetekerné a mobilokon a kijelzőt a Samsung?

Kétes hasznosságú ötletre kapott szabadalmat a vállalat.

A nagy mobilgyártók minden évben rengeteg szabadalmat zsebelnek be, ám a segítségükkel nem csak a konkrétan megvalósuló termékeik érdekességeit akarják megvédeni, sok esetben valójában pusztán az ötleteiket próbálják „stipistoppolni". Ennek köszönhetően még ha nem is használják azokat az eszközeikben, akkor is képesek lehetnek licencdíjat kérni értük, plusz a szabadalmi háborúzás közben is hasznukat vehetik a szellemi tulajdonoknak.

A Samsung most egy fura ötletre kapott szabadalmat az Egyesült Államokban: egy olyan okostelefonra hasonlító kütyüről van szó, amely esetében az érintőkijelző nem áll meg az előlapon, hanem a készülék egyik hosszabbik oldala mentén átfolyik a hátlapra is.

Egy ilyen telefon mindenképp érdekesen mutatna, azonban nagy kérdés, hogy mi értelme van az ötletnek, hiszen óriási mértékben zavarhatná a telefon hétköznapi használatát. A felhasználó tenyerének a széle, továbbá az ujjai folyamatosan hozzáérnének az érintőkijelző széléhez és a hátlapi részéhez, bár ezeken a részeken vélhetően ki lehetne kapcsolni az érintések érzékelését.

Ha ez megtörténne, akkor amolyan másodlagos kijelzőként működhetne a dolog, már ha sikerülne praktikus célok szolgálatába állítani az extra kijelzőterületet. Végül megemlítendő, hogy a kialakítás fizikailag nagyon sérülékennyé tehetné a mobilt, a kijelző szélére való leejtés esetén nagyon könnyen betörhetne a kijelző.

Kíváncsian várjuk, hogy a Samsung kezd-e valamit a fura szabadalmával.

