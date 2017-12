Egy fotóval segíthet az autistáknak a Telekom kezdeményezésében

A Magyar Telekom már december elejétől elkezdett jótékonykodni: akkor a sütiakció indult el, most pedig az Instagrammon kéri a közreműködésünket a vállalat, hogy az autistáknak segíthessen. Szerencsére a dolog viszonylag egyszerű, és eleve olyan témába vág, amiről valószínűleg egyébként is posztolnánk.

Nem másról van szó ugyanis, minthogy január 2-ig az Instagrammon kell megosztani egy olyan fotót, ami amúgy is alapvetően kötődik az ünnepkhez vagy simán a társasághoz, barátsághoz: a nagymama sütijéről, saját készítésű ajándékainkról, családi szánkózásról, baráti forralt borozásról, a karácsonyról vagy bármilyen személyes élményről.

Ha az ilyen jellegű képeinket posztoljuk az Instagrammon, tegyük mellé a #mindenkibelead hashtaget, és mindegyik ilyen megosztás után 100 forint megy az autistákon segíteni igyekvő Autistic Art Alapítvány számára.

De ha esetleg nem használ Instagrammot, akkor sincs probléma. A drága Telekom-dolgozók ugyanis készítettek egy csomó saját süteményt, amit aztán Petrovics György foodstylist és

Szendeff Lőrinc ételfotós meg is örökített, és ezeket felhasználva digitális képeslapokat küldhetünk ismerőseinknek, egészen december 26-ig.

Ez az akció a hivatalos weboldalon érhető el, és itt is minden egyes elküldött képeslap után 100 forinttal segíti a Telekom az autistákat. De még itt sincs vége: ha december 16-án és 17-én betérünk a Telekom egyik üzletébe, és ott valamilyen készüléket vásárolunk (legyen az laptop, tévé, telefon vagy tablet), azok után is 100 forint kerül az Autistic Art Alapítványhoz, ráadásul még kapunk ajándékba egy mézeskalácsot is.

