Szombat estig ingyenes a Company of Heroes 2

Egymás után jönnek az ingyen beszerezhető PC-s játékok.

Lassan kénytelenek leszünk külön rovatot indítani az éppen ingyen beszerezhető PC-s játékok követésére. Ebben a hónapban az Ubisoft és a Humble Store is kitett magáért, a játékosztogatásos versenyükben jelenleg 2:2 az állás: a francia játékkiadó eddig a World in Conflict: Complete Editiont és az Assassin's Creed IV: Black Flaget adta oda bárkinek (az utóbbi promóció még él, december 18-ig), míg a Humble Store az első Homefront után most a Company of Heroes 2-t tette átmenetileg ingyenessé.

A Relic Entertainment által fejlesztett, és a SEGA által kiadott Company of Heroes 2-t minden idők egyik legjobb valós idejű stratégiai játékaként tartják számon a kritikusok, a második világháború keleti frontján játszódik. Nem is régi: 2013 közepén jelent meg, teljes áron jelenleg 20 euróért vásárolható meg a digitális játékboltokban.

A játék igényléséhez a Humble Store termékoldalára kell látogatni, majd a boltba való bejelentkezés után csak be kell tenni a kosárba, és le kell okézni a nulla eurós vásárlást. A promóció 2017. december 16. este 7 óráig tart.

A Humble Store egy steames termékkulcs formájában adja oda a játékot, ezt értelemszerűen a Steam kliensprogramban kell beaktiválni, méghozzá minél előbb. A Company of Heroes 2 nem csak Windowson, hanem Linuxon és macOS-en is játszható.

