Ezeket a kütyüket kérje karácsonyra, ha korlátlan a keret

Minden év végén kötelezően előkerülnek a listák, amelyek összegzik, mik voltak az év leggyorsabb. legolcsóbb, legszebb kütyüi. Mi most nem feltétlenül idei termékek közül válogattunk, de az kétségtelen, hogy ebben a felsorolásban nincs olyan készülék, ami valamiért ne lenne piszok menő. Mi legalábbis bármelyiket szívesen látnánk a karácsonyfánk alatt. Bár annyira jók lehet, hogy nem voltunk.

Az év leginnovatívabb tévéje: LG W7

2017-ben szokatlanul sok különleges tv látott napvilágot, de mind közül kiemelkedik az LG tapétatévéje. A Wallpaper fantázianevű W7, az iparág talán leginnovatívabb készüléke. A végtelen kontrasztarány megteremtését biztosító OLED képalkotási eljárásra épülő modell vastagsága mindössze 3,8 milliméter, súlya kevesebb, mint 8 kilogramm, és mágnesek segítségével tapad hézagmentesen a falra. Gyakorlatilag olyan, mint egy kelme, vagy vastagabb poszter.

Mindehhez elképesztő képminőség társul: szavatolja az Ultra High Definition (3840 x 2160 képpont) felbontású, nagy dinamikatartományú (HDR) filmek, videók megjelenítését is. Jár mellé egy különálló, teljes 3D megszólalással kecsegtető Dolby Atmos támogatású hangprojektor is. A rugalmas, enyhén meghajlítható televízió az LG exkluzív webOS 3.5 okostévé rendszerét használja, amely mozgásérzékelős távirányítóval vezérelhető, és internetes alkalmazások tömkelegének elindítására ad módot.

A 65 hüvelykes LG OLED65W7V ára : 2 000 000 forint





A legmenőbb fejhallgató Sony MDR-1000X

A Sony MDR-1000X egy nem mindennapi tudással felvértezett fejhallgató, amely a Bluetooth technológiát használja a jelek átvitelére – magyarul vezetékmentes. Emellett egy csodásan működő zajszűrő technológiát is kapott, amivel főleg a statikus zajok szűrhetők ki kiválóan, mint például egy repülő menetzaja, de természetesen a földön közlekedő járművek keltette zajjal is jól boldogul.

Érdekes tulajdonsága a készüléknek, hogy abban az esetben, ha be van kapcsolva és zenét hallgatunk rajta, de mondjuk egy stewardess hozzánk fordul és beszélni kezd – megkérdezi, hogy kérünk még egy whiskyit -, akkor csak annyi a dolgunk, hogy a tenyerünkkel letakarjuk a fülünkön lévő fejhallgatót, ami máris átengedi a hölgy hangját. Nem is egyszerűen átengedi, hanem a beépített mikrofonja segítségével egyenesen felerősíti.

A rendszer nagyon jól működik mindegyik okostelefon platformmal párosítva headset és füles üzemmódban is jól teljesít. Csak az a fránya árcédula...

A Sony MDR1000X ára 149.000 forint

Brutális teljesítményű notebook, nem csak játékosoknak: HP Omen

A HP Omen sorozata jó ideje egyet jelent a minden igényt kielégítően nagy teljesítménnyel, és e jó tulajdonságait az idén bemutatott HP OMEN 15-ce000 is megtartotta. A 15 hüvelykes Full HD felbontású, 120 hertzes képfrissítési rátát produkáló IPS kijelzővel ellátott termékbe a 4 magos 2,8 GHz-es Intel Core i7 csúcsprocesszor került, amely megkapta Turbo Boost technológiát.

A 330 000 forintot kóstáló notebook 16 GB DDR4 RAM-mal rendelkezik, került bele egy 2 TB-os adattárolásra szolgáló merevlemez, valamint a gyors működést garantáló 250 GB-os SSD is. A jó hangminőségről a dán specialista által fejlesztett, beépített Bang & Olufsen audió rendszer gondoskodik. A HP OMEN 15-ce000 is már a külsejével is jelzi, hogy itt egy nem mindennapi masináról van szó: a szénszálas borítómintázat, és a homokfúvott, szálcsiszolt billentyűzetkeret egyaránt egyedi megjelenést kölcsönöz ennek a hordozható számítógépnek, amely még akár a HTC Vive VR rendszer meghajtására is képes.

A HP OMEN 15-ce000 ára: 330 000 forint





Nem elég a laptop kijelzője a játékhoz? Samsung óriásmonitor

Vagy mondjuk egyszerre hat monitor kell lassan az online pókerhez? A Samsung CH89 monitor a megoldás, ami 3440x1440 felbontásának köszönhetően a Full HD-nál 2,5-ször magasabb értékű pixel opacitással bír. Így egyszerre akár több dokumentumot vagy weboldalt tudunk kényelmesen böngészni nagyítás, vagy görgetés nélkül. Csak a nyakunk bírja.

A monitor nyilvánvalóan a játékosoknak készült, akik szeretnék, ha autóversenyzés közben az oldalól érkező versenyzőket mindenkinél hamarabb vennék észre. Nem is beszélve az FPS-huszárokról, akik számára minden centiméterrel több látótér magát az életet jelentheti.

A 34" hüvelykes CH89 ára 230 000 forint

Mozi otthon: Epson EH-LS100

Az Epson nagyágyúja egy igaz ínyencfalat azok számára, akik szeretnék otthonukban megteremteni a mozizás illúzióját. Az EH-LS100 ugyanis egy olyan projektor, amely akár két méteres kép kivetítésére is képes úgy, hogy a faltól vagy a vászontól elég körülbelül 10 centiméteres távolságra letenni. Azaz alig foglal helyet működés közben, mint egy átlagos televízió!

A saját fejlesztésű 3LCD technológiára épülő termék Full HD (1920 x 1200) felbontás megjelenítésére képes 4000 lumenes maximális fényerő, és 250 000:1 kontrasztarány mellett. A projektorba lézeres fényforrás került, amely a korábban alkalmazott nagynyomású lámpáknál sokkal tovább használható, hiszen ennek élettartama 20 000 óra, ami azt jelenti, hogy mindennapi használat mellett is kibír akár tíz évet.



Az Epson EH-LS100 ajánlott ára: 996 000 forint

Amatőr fotósoknak profi képekhez: Panasonic G9

A 20,3 Mpixeles CMOS képérzékelővel rendelkező Panasonic Lumix G9-essel max. 60 kép/mp sebességű sorozatfelvételt is készíthetünk, mindezt teljes felbontásban, RAW formátumnál. Folyamatos élességállítást használva a sorozat sebessége 20 kép/mp lehet.

Ez a hihetetlen sebesség annak köszönhető, hogy ez bizony nem egy tükörreflexes masina, hanem egy tükör nélküli, cserélhető objektíves darab. Azaz MILC, ha így ismerősebb.

Ennek ellenére a gép helye a legfelső polcon van és ez épp annyira külön a megvásárolható kiegészítőinek is köszönhető (200 f/2:8-as Leica objektív, plusz elemtartó markolat, stb), mint a széleskörű szolgáltatásainak.

Az élőképet a hátsó, 3″ képátlójú, kihajtható és elforgatható, érintésérzékeny LCD-n, illetve 3,68 millió képpontos, 0,83×-es nagyítású OLED elektronikus keresőn is láthatjuk. Az érintésérzékeny kijelzőnek köszönhetően a fókuszpontot közvetlenül az LCD-n is kiválaszthatjuk, miközben a gépet szemünk előtt tartjuk.

A Panasonic Lumix G9 egyetlen hátránya talán csak a tükör hiánya miatt kötelező, kereső. Viszont a sebességgel kárpótol a gép.



Az ára pedig: 529 000 forint.

Mint egy szobor: Technics SL-1200GR

A Technics az elmúlt időszakban nagyon komolyan ráfeküdt a lemezjátszókra, és 2017-ben a cég egy igazi műremekkel állt elő. Az SL-1200GR modellbe egy rotoros, megmunkált felületű, mag nélküli közvetlen hajtású motor került, amelynél kiküszöbölték fordulatszámbeli szabálytalanságokból fakadó esetleges anomáliákat. A berendezés öntött alumíniumból készült, az alsó részén pedig egy gumi csillapítóréteg található. Enélkül az esetleges rezgések átterjednének a lemezre, a rendszer azonban mindezt kiiktatja, ami értelemszerűen pozitív hatással van a hangminőségre.

A lejátszókar esetében precíziós csapágyazást alkalmaztak, az elképesztő érzékenységet pedig kézi összeszereléssel és kézi beállítással érték el a japán szakemberek. Ez pedig lehetővé teszi a lemezek barázdáinak tökéletes követését. A Technics SL-1200GR egyik nagy erőssége a dizájn, hiszen a termék gyakorlatilag egy műalkotásnak tűnik, tehát már a külsején is látszik, hogy itt egy csúcskategóriás eszközről van szó.

A Technics SL-1200GR ára: 470 000 forint