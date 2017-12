Igazi karácsonyi hangulat az internetről

A karácsony szelleme már nem kopogtat, hanem két ököllel veri az ajtónkat, így ideje lesz lassan beengedni és ráhangolódni a dologra. Mutatunk pár tippet a netről, amivel könnyebb melegíteni.

Régen a karácsony előtti napokban olyan dolgok segítettek az ünnepre hangolódásban, mint egy-egy pohár forralt bor, vagy egy kellemes karácsonyi lemez, most viszont az internetnek hála, rengeteg egyéb, apró trükköt is bevethetünk, ha úgy érezzük, nem elég ünnepélyes még otthon a hangulat. Persze a legegyszerűbb, ha a családra és a szeretetre hivatkozunk, de azért nem árt még legalább két dolog.

A Zene

A karácsonyi zene elengedhetetlen része az ünnepnek. Ha pedig még nem unta az ember halálra ezt a stílust, a bevásárlóközpontok vagy éttermek hangszóróiból, otthon is végtelenre állíthatja a „Jingle Bells"-t.Ebben segíthetnek a zenei szolgáltatók, mint például a Spotify. Ezek komplett listákat állítanak össze minden eseményre. Miért pont a szeretet ünnepe lenne ez alól kivétel?

Itt is van egy ilyen lista!

És a Látvány

Egy vidáman pattogó tűz egy szép kandallóban. Mi más tenné már-már nyálasan meghitté az ünnepet?

Ja, hogy panelban lakik, ahol nem hogy kandalló, de kémény sincs? Nem számít! Segít a YouTube! Itt például nonstop egy csodás kandallót nézhetünk, és mellé kellemes karácsonyi dallamokat hallgathatunk:

Ez pedig egy olyan videó, amin a világ bolondabbik fele mutatja meg az ünnepi őrületet. Itt ugyanis az ünnepek alkalmából százezrekért, sőt milliókért összerakott fényjátékokban gyönyörködhetnek mindazok, akik ilyesmiben lelik örömüket:

A végére a kedvenc

A mai utolsó tippünk az igazi ínyenceknek szól.

Egy szép kandalló, egy jó ital és egy jó fazon.

Nick Offerman videóját mutatjuk most meg, ami nem szól másról, mint arról, hogy a szakállas színész nagyon jól tudja magát érezni minden segítség nélkül egy fotelben egy itallal is. Az elvetemültebbek megtalálhatják a neten Nick videójának 10 órás verzióját is. De a 40 perces tényleg kedves darab.

Boldog karácsonyt kíván az Origo Techbázis!