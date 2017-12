Bezuhant az ünnepekre a Bitcoin

Az utóbbi hetekben szinte hihetetlenül megugrott a Bitcoin értéke. Novemberben és decemberben szinte nem volt olyan hét, amikor ne állított volna be újabb és újabb csúcsokat az árfolyam, így hamarosan 10 ezer dollárról egészen 19,994 dollárig szaladt el. És habár a legtöbb előrejelzés azt jósolta, hogy a virtuális valuta értéke tovább fog növekedni, ez hosszabb távon talán így is lesz, az ünnepre azonban alaposan megzuhant.

A Bitcoin árfolyama körülbelül december 19-én kezdett el aggasztó mértékben esni, a mélypontot pedig december 22-én érte el, ekkor egészen 11 970 dollárig esett vissza. Ahogy az lenni szokott, erre a többi, kisebb kriptovaluta értéke is reagált, szintén csökkenéssel: az Etherem 27%-ot, a Litecoin 29%-ot, a Ripple pedig 6,2%-ot esett.

A szakértők szerint nincs egyértelmű, könnyen beazonosítható oka az árfolyam bezuhanásának, mostanában ugyanis semmi olyan esemény nem történt a kriptovaluták környékén, ami ezt indokolná. Egy lehetséges magyarázat, hogy a Bitcoin augusztus 1-jén elindított mellékága, a Bitcoin Cash hivatalosan is bekerült a világ legnagyobb kriptovaluta-tőzsdéjére, a Coinbase-re. A Bitcoin Cash egy számos szempontból fejlettebb Bitcoin, ráadásul a fejlesztői úgy alakították ki, hogy aki rendelkezik bizonyos mennyiségű Bitcoinnal, az rögtön rendelkezik ugyananni Bitcoin Cash-sel is.

Könnyen lehet, hogy a Bitcoin Cash december 20-as bevezetése a Coinbase-re okozott némi káoszt a befektetők köreiben. De az is benne van, hogy egyszerűen a piac korrigálta magát a további meglehetősen túlértékelt pozíciójáról, ami így összesen 179 milliárd dollárt tüntetett el az összes kriptovaluta piaci értékéből.

Hozzá kell tenni, hogy még a december 22-i mélypont is azt jelenti, hogy december 1-je óta 30%-ot erősödött a Bitcoun, az év eleje óta pedig egészen döbbenetes, 1300%-kal ér többet a legnépszerűbb virtuális pénz. Ráadásul az árfolyam azóta megint emelkedésnek indult, most már kúszik vissza a 14 ezer dollár közelébe.

Észak-Korea aktívan lopja a Bitcoint

Miközben Észak-Korea a megszorítások miatt egyre nehezebb helyzetbe kerül, és a nemzetközi bankok sem üzletelnek a rezsimmel, az ország vezetősége kénytelen volt más eszközökhöz folyamodni, hogy mitigálja a pénzügyi krízist. A megfelelő eszközt a bitcoinok ellopásában találták meg, ami még a jelenlegi árfolyamon is rendkívül vonzónak tűnhet, hát még a korábbi csúcs környékén.

Márpedig múlt hét kedden hackerek betörtek a Dél-koreai bitcoin tőzsdére, ahonnan vagyonának 17%-át lopták el, aminek következtében a tőzsde kénytelen volt csődeljárást kezdeményezni maga ellen. De nem ez az első eset: az utóbbi egy évben több olyan Bitcoin-lopást is azonosítottak, melyek mögött feltételezhetően Észak-Korea áll. Ráadásul kiderült, hogy az utóbbi fél évben randalírozó WannaCry zsarolóvírus mögött is a kommunista rezsim állhat, ami egyébként szintén Bitcoint követelt váltságdíjként.

Közben mindenki megőrül

Mindenesetre ahogy a Bitcoin értéke az utóbbi hetekben brutálisan felszaladt, és valószínűleg a véges mivolta miatt egy ideig még emelkedni fog (miután újra eléri a korábbi csúcsot), a Bitcoin-tulajdonosok egyre furcsább és sokszor már-már paranoid dolgokat tesznek.

Ahogy arról már az Origo is beszámolt, a Winklevoss-testvérek is komoly befektetők. Tyler és Cameron Winklevoss neve onnan lehet ismerős, hogy Mark Zuckerbeg tulajdonképpen az ő ötletüket lenyúlva és a fivéreket átverve indította el a Facebookot.

Ezzel együtt Winklevossék is megcsinálták a maguk szerencséjét: akkor vásároltak be Bitcoinból, amikor az körülbelül 9 dollárt ért, most pedig tulajdonképpen milliárdosok lettek belőle. Nem csoda hát, hogy igyekeznek vigyázni rá: a bitcoinjaik eléréséhez szükséges privát kulcsot több darabra vágták fel, majd széfekben helyezték biztonságba az Egyesült Államok különböző pontjain.

Eközben James Howells, egy ír úriember közel sem volt ennyire figyelmes. Howells még 2009-ben kezdett el Bitcoint bányászni, talált is jó néhányat, illetve vásárolt is, amikor a kriptovaluta még olcsó volt. A virtuális pénztárcáját a számítógépében található merevlemezen tárolta, ezt a számítógépet azonban később szétszedte, és ugyan a merevlemezt külön őrizgette még egy darabig, 2013-ban véletlenül kidobta, így a helyi szemétlerakóba került.

Howells merevlemezén összesen 7500 Bitcoin volt, ami mostanra több mint 100 millió dollárt ér. Nem csoda, hogy az ír mindenképpen szeretné átkutatni a szemétlerakót a kidobott merevlemez után. A probléma, hogy azóta négy évnyi szemét gyűlt még össze ott, meg hát a helyi önkormányzat sem ad neki engedélyt a keresgélésre. Szerinte az utóbbi be fogja adni a derekát, főleg, ha a Bitcoin értéke tovább növekszik majd, meg persze felajánlana nekik egy jelentősebb összeget, ha sikerülne megtalálni.

De nem járt sokkal jobban Philip Neumeier sem, aki körülbelül 300 ezer dollár értékű Bitcoin tulajdonosa, csak éppen elfelejtette a jelszavát, hogy hozzá is tudjon férni ehhez a vagyonhoz. Úgyhogy fogta magát, és épített egy saját szuperszámítógépet, hogy segítsen neki kitalálni, ami ugyan jól hangzik, csak egy bökkenő van: még a saját számításai szerint is ehhez körülbelül 332 évre lesz szüksége a masinának.

Nem csoda, hogy az utóbbi hónapokban egyre több hipnotizőr szakosodik arra, hogy segítsen a Neumeierhez hasonló jómadaraknak abban, hogy emlékezzenek a jelszavukra, vagy hogy hova rejtették el a privát kulcsukat. A szolgálataikért nyilvánvalóan Bitcoint kérnek cserébe.

