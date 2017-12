Paranoiásoknak készült mobilapp Edward Snowdentől

Szinte bármely olcsó androidos telefonból megfigyelőállomást farag a Haven.

A technológia által átitatott világunkban nem nagy kunszt paranoiássá válni, valójában az internetet, a mobileszközöket, továbbá az internetre kötött kütyüket használóknak valamilyen szinten már kötelező paranoiásnak lenniük. A döntő többségnek persze nem állami kémkedéstől, inkább csak az internetet ilyen vagy olyan módon pénzszerzésre használni próbáló bűnözőktől, továbbá a felhasználói szokásokat kilesni próbáló internetes szolgáltatásoktól kell tartaniuk.

Az NSA-botrányt kirobbantott Edward Snowden azon aránylag kevesek közé tartozik, akik személyesen is megtapasztalták, hogy milyen érzés teljes joggal a bepoloskázástól, az elrablástól, az eszközeik titkos átvizsgálásától tartani. Éppen ezért is nem meglepő, hogy a Freedom of the Press Foundation igazgatótanácsának egyik tagjával beszélgetve felmerült az ötlet, hogy elő kellene rukkolni valamiféle olcsó és könnyen elérhető technikai megoldással, amely riaszthatná a szivárogtatókat és az újságírókat, ha valaki betör a lakásukba vagy a búvóhelyükre.

A végtermék a Haven androidos mobilalkalmazás lett, amely képeket és hangokat rögzít, amennyiben a telefon szenzorai bármilyen furcsaságot érzékelnek. Képes mozgásérzékelős biztonsági kamerát faragni a mobilból, de a mikrofon által felvett hangok, az elmozdulás, vagy a környezeti fényben való változás is naplózásra bírhatja. A program nem csak a telefon háttértárára menti a riasztási naplókat, de netkapcsolat megléte esetén az eseményeket képes azonnal feltölteni egy távoli szerverre, ezek értesítésként feltűnhetnek az okkal vagy ok nélkül paranoiás személynél lévő telefonon.

