Megítélhetetlen az iPhone X rajtja

Az elemzők sem tudják hova tenni a statisztikáikat.

Az iPhone X már a bejelentésekor is aránylag vegyes fogadtatásban részesült, ám ez csak részben vezethető vissza a bődületes árcédulájára, plusz ez a kérdés inkább csak a potenciális vásárlók számára volt releváns. Az Apple részvényeseinek inkább a november eleji piacra dobás nem tetszett, hiszen az olcsóbb iPhone 8 és iPhone 8 Plus modellek forgalmazása már szeptember második felében megkezdődött.

A Consumer Intelligence Research Partners most egy befektetőknek írt jegyzetben megpróbált rávilágítani az Apple mobileladásaira. A lenti diagramon az látható, hogy iPhone X piacra dobása utáni 30 napban arányaiban mennyi fogyott az Egyesült Államokban forgalmazott iPhone-modellekből.

Az információk alapján a 30 napos periódusban az USA-ban eladott iPhone-ok összesen 30 százaléka volt iPhone X, míg az iPhone 8 és iPhone 8 Plus ilyen sorrendben 23 és 17 százalékot hasítottak ki a tortából, a kombinált eladásaik 40 százalékra jöttek ki.

Azaz a kérdéses időszakban több iPhone 8 és iPhone 8 Plus fogyott, mint iPhone X.

Ráadásul az utóbbi esetében a piacra kerülés utáni 30 napról van szó, ami az Apple esetében különösen nagy jelentőséggel bír, hiszen a keménymagos Apple-fanok ilyenkor rohamozzák meg az Apple Store-okat és a mobilszolgáltatókat, hogy megvegyék a legújabb, legfejlettebb, és persze legmenőbb iPhone-t.

A CIRP adataival sajnos akad egy komoly bökkenő:

igazából nem világos, hogy mit jelentenek.

Az iPhone X harminc százalékos részesedéséről nem lehet megállapítani, hogy ez most jó, korrekt, vagy rossz teljesítménynek minősül-e, hiszen az Apple ilyen körülmények között még nem dobott piacra mobilokat, nincs mihez hasonlítani a százalékos arányokat. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az iPhone X egyrészt még az észak-amerikai és nyugat-európai fizetésekhez mérten is irtózatosan drága, másrészt pedig az első hetekben bőven akadtak problémák a készülék elérhetőségével is.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!