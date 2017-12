Eltüntette az arcát a japán programozó

Bármi megtörténhet az iPhone X és a felkelő nap országának találkozásakor.

Az Apple iPhone X előlapi Face ID szenzorával elméletileg rengeteg szokatlan funkcionalitás megvalósítható az alkalmazásokban, most pedig elkezdtek csorogni az első, furcsa kísérletek eredményei. Néhány napja egy amerikai fejlesztő szemöldökkel irányítható mobiljátékot demonstrált, most pedig egy japán fejlesztő állt elő valami ennél is furcsábbal: eltüntette az arcát.

Kazuya Noshiro a Unity játékmotor, a Face ID szenzor, továbbá az előlapi kamera kombinálásával egy olyan szoftvert hozott létre, amely képes valós időben eltüntetni a kamera előtti személy arcát, csak a szemeket és a szájat hagyja érintetlenül. A fejlesztő annyit árult el a trükk működésével kapcsolatban, hogy a háttérben lévő konyha valójában egy sima fotó, ami alapján a videogyártás során széles körben használt greenbox technikához hasonló megoldásról van szó.

Sajnos Noshiro egyelőre nem tudja, hogy milyen praktikus felhasználási területei lehetnek a találmányának, ilyen formában valószínűleg csak egy bizarr hobbiprojektként kerül majd be a történelemkönyvekbe.

