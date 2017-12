Piacra került az egyik legmenőbb számítógépház

Négy külön rekeszt kínál a különféle komponenseknek a Quadstellar.

A 2017-es Consumer Electronics Show egyik legérdekesebb számítógépházának a DeepCool Quadstellar bizonyult. Kinézetre bármely sci-fi témájú filmben vagy videojátékban megállná a helyét, de nem csak külsőre, hanem belsőre is szokatlan a kialakítása. A házak döntő többsége egyetlen térben ad helyet az összes hardvernek, ezzel szemben a Quadstellar négy darab, elég jól elkülönített rekeszből áll.

A szokatlan kialakításnak két célja van: egyrészt látványossá teszi a számítógépházat, másrészt pedig a szokásosnál hatékonyabb hűtés és szellőztetés valósítható meg a segítségével, hiszen nem egyetlen, teljesen összenyitott térben halmozódik fel a komponensek által generált hő.

Mint említettük, a Quadstellar négy darab rekeszt kínál. Az egyik rekeszbe az alaplap megy, a felhasználók akár gigantikus E-ATX szabványú modellt is beszerelhetnek, plusz opcionálisan egy videokártya is behelyezhető a térbe. A kettes számú rekesz specifikusan videokártyák számára van fenntartva, akár három darab is elférhet belőlük, amennyiben valaki még hisz az SLI vagy CrossFire hasznosságában. A kártyák PCI Express riser kábelekkel csatlakoztathatóak az alaplaphoz.

A hármas rekeszbe nyolc 3,5 hüvelykes és kettő 2,5 hüvelykes háttértárat szerelhetnek a vásárlók, a negyedik rekeszbe pedig a tápegység megy.

A DeepCool Quadstellarba természetesen vízhűtés is beépíthető, az előlapján lévő LED-es világítás pedig egy mobilalkalmazáson keresztül vezérelhető. A gigantikus 538 × 483 × 493 milliméteres mérete ellenére nincs sok port a házon, csak két USB 3.0 kaput, továbbá két audio Jacket kínál.

Sajnos eurósított árat egyelőre nem tudunk mondani, de az Egyesült Államokban 400 dollárért, azaz olyan nettó 104 ezer forintért került piacra a Quadstellar.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!