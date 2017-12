Ezek voltak 2017 legjobb okostelefonjai

2017 kifejezetten izgalmas év volt azok számára, akik érdeklődnek az okostelefonok iránt. Bátran mondhatjuk, hogy a gyártók legtöbbje, még ha tavaly bukdácsolt is egy kicsit, idénre alaposan összeszedték magukat, és szebbnél szebb, meg persze drágábbnál drágább telefonokat tettek le az asztalra.

2017 valószínűleg úgy fog bevonulni az okostelefon-történelembe, mint amikor a csúcskategóriás készülékek gyártói elkezdtek végleg leszámolni a kijelző körüli kávákkal. Idén már nem tudott úgy kitűnni egy-egy szupertelefon a tömegből, hogy hagyományos kijelzővel érkezett, még ha egyébként a kávátlanítás nem is mindenkinek jön be.

Ezzel párhuzamosan az OLED-kijelzők is elkezdtek dominálni a legfelsőbb rétegekben, és persze szinte kötelezővé vált a HDR támogatása is. Az év egyik legfontosabb témája a technológiában a mesterséges intelligencia volt, így nem csoda, hogy a gyártók erre is igyekeztek rámenni, így megkaptuk az első M.I-s telefont a Huwaei Mate 10 Pro képében, és biztosra vehetjük, hogy jövőre már minden drágább telefon kap egy kifejezetten ilyen célokra tervezett processzoregységet.

De szerencsére a megfizethető kategóriában sem maradtunk érdekességek nélkül, sőt! A Huawei társmárkájának, a Honornak az előretörésével szuperül kinéző és bitang erős készüléket kaptunk korrekt áron, ráadásul a Xiaomi most már képes közel prémium telefont nyújtani annyiért, hogy az ember elgondolkozik rajta: tulajdonképpen miért is kéne ennél többet költenem erre a célra?

És persze az utóbbi évek Jolly Jokere, a OnePlus sem hallgatott: az év végéhez közeledve már a OnePlus 5 felújított változata, az 5T is széthúzott kijelzővel jött, az idei csúcsprocesszor Snapdragon 835-tel, valamint rengeteg tárhellyel és memóriával.