Ezek érdekelték leginkább 2017-ben a kalózokat

Helyezés Angol cím Magyar cím

1. Game of Thrones Trónok harca

2. Spider Man Homecoming Pókember: Hazatérés

3. Baby Driver Nyomd, bébi, nyomd

4. War for the Planet of the Apes A majmok bolygója: Háború

5. Star Trek: Discovery -

6. Telugu (2017) -

7. Transformers: The Last Knight Transformers: Az utolsó lovag

8. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja

9. Thor: Ragnarok Thor: Ragnarök

10. Alien: Covenant Alien: Covenant

11. Wonder Woman Wonder Woman

12. The Mummy A múmia

13. Atomic Blonde Atomszőke

14. Malayalam (2017) -

15. Riverdale -

16. Kingsman: The Golden Circle Kingsman: Az aranykör

17. Designated Survivor -

18. 2017 Movies -

19. Half Girlfriend -

20. Dunkirk Dunkirk

21. The Fate of the Furious Halálos iramban 8.

22. The Orville -

23. Baywatch Baywatch

24. Blade Runner 2049 Szárnyas fejvadász 2049

25. Tigole -

26. Golmaal again -

27. Valerian and the City of a Thousand Planets Valerian és az ezer bolygó városa

28. Midnight Texas -

29. King Arthur Legend of the Sword Arthur király – A kard legendája

30. Tamil (2017) -

31. Justice League Az igazság ligája

32. Tubelight -

33. Annabelle Creation Annabelle 2. – A teremtés

34. Geostorm Űrvihar

35. The Handmaids Tale A szolgálólány meséje

36. Young Sheldon -

37. Toilet Ek Prem Katha -

38. Logan lucky Logan Lucky - A tuti balhé

39. 13 reasons why Tizenhárom okom volt

40. Baadshaho -

41. Jagga Jasoos -

42. CracksNow (szoftver) -

43. Dangal -

44. The Lost City of Z -

45. Suits Brilliáns elmék

46. Power Rangers Power Rangers

47. The Big Bang Theory Agymenők

48. The Hitman's Bodyguard Sokkal több mint testőr

49. Secret Superstar -