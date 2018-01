Lebukott az Intel egyik első Radeon chipes processzora

Asztali számítógépekben kaphat helyet a szokatlan Core i7.

Tavaly ősszel az Intel egy régóta pletykált, ám sokak által még így is megrökönyödéssel fogadott bejelentést tett: egyes processzorai mellé AMD Radeon Vega grafikus vezérlőket fog integrálni. A Radeon grafikus vezérlő és a dedikált HBM2 videomemóriája egyelőre nem kerülnek be a processzorok tokozásába, fizikailag különálló lapkák lesznek.

Elsőként arról szólt a fáma, hogy a különleges processzorok a laptopokban mutatkozhatnak be először, ami továbbra is lehetséges. Viszont az Intel túlhajtható processzorainak listájára most felkerült a Radeon Vega grafikus vezérlős Core i7-8809G, ami elvileg

asztali számítógépekben landolhat.

Ez azért érdekes, mert nem világos, hogy az Intel hogyan tudná különleges kialakítású alaplapok nélkül megoldani ezt a felállást. Mint említettük, a Radeon chipet és a memóriáját nem integrálja be a processzor tokozásába az Intel, de ha még szeretné is ezt megtenni, jelenleg akkor sincs hely az AMD technológiájának.

Nem lepődnénk meg, ha csak OEM-gyártók számítógépeiben válna elérhető a Core i7-8809G, azaz önmagában nem kerülne forgalomba a fogyasztói piacon.

Egyelőre keveset lehet tudni a processzorról: négymagos és hyper-threadiges, az órajele 3,1 GHz, a gyorsítótára 8 MB, a TDP-je olyan 100W körül van, és kétcsatornás DDR4-2400 memóriát kezel.

A központi egységben egy Intel HD Graphics 630 integrált grafikus vezérlő is található, a HD Graphics és a Radeon feltehetően automatikusan fogják váltogatni egymást a munkaterhelés függvényében.

Egyelőre elképzelhető, hogy az Intel és az AMD technológiáit egyaránt tartalmazó processzorok a jövő héten kezdődő Consumer Electronics Show-n debütálhatnak, de ez csak spekuláció.

