Szuper trendi az új Dell XPS 13 laptop

A gyártó szerint ez a világ legkisebb, 13 hüvelykes noteszgépe.

Idén sem fogja cserben hagyni a könnyen hordozható, prémium kategóriás laptopra vágyókat a Dell. A vállalat bejelentette az idei XPS 13 (9370) modelljét, amely a rendkívül keskeny kijelző melletti kávájának köszönhetően állítólag a világ legkisebb 13 hüvelykes laptopja, méretre egy tipikus 12 hüvelykesnek felel meg.

Kijelzőből kétféle kerülhet a noteszgépbe: az olcsóbb modellekben 1920×1080 pixeles, míg a legdrágább darabokban 3840×2160 pixeles (4K) lesz. A Full HD kijelző érintős és nem érintős kivitelben is elérhető, míg a 4K-s panel nem érintős. A webkamera a kijelző alatt található, ráadásul már infrás, így támogatja a Windows Hello biometrikus beléptetőrendszert is. Nem ez az egyetlen jelszó nélküli azonosítási rendszer, opcionálisan a bekapcsológombba épített ujjlenyomat-olvasóval is kérhető a gép.

Prémium laptoptól elvárható módon az új Dell XPS 13 alapvetően alumíniumházas, a billentyűzetet és a tapipadot kerülvevő burkolat pedig szénszálas anyagból készült. A meghajtásáról Intel Core i5-8250U vagy Core i7-8550U processzor gondoskodhat, a memóriája maximum 16 GB lehet, míg PCIE SSD háttértárból akár 1 terabájtosat is kaphat.

Persze nem olcsó a sima USB Type-C mellett kettő darab Thunderbolt 3 kivezetéssel is rendelkező laptop: az Egyesült Államokban már megrendelhető, a kezdőára pedig 1000 dollár, azaz nettó 256 ezer forint.

