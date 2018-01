Életmódot váltana? Ezek a kütyük segíthetnek

Brit tudósok kimutatták, hogy az év végi ünnepek alatt az emberek elképesztően sokszor és sokat falatoznak. Ennek következtében pedig szépen gyarapodnak, súlyuk megnő, úgyhogy év elején sokan fogadalmat tesznek, hogy változtatnak életmódjukon, sportosabbak lesznek, többet fognak mozogni, aminek hála, idővel izmosabbá, karcsúbbá és szemrevalóbbá válnak.

Sajnos az elhatározás önmagában még nem elég. Amikor a tettekre kerül a sor, sokan meghátrálnak, ami némiképp érthető is, hiszen nehéz rávenniük magukat az egészségesebb táplálkozásra, az edzésre, futásra, kirándulásra, úszásra, egyáltalán arra, hogy „feleslegesen” kimozduljanak a jó meleg szobából.

Na de nincs veszve semmi! Ma már jó pár olyan ketyere elérhető, amely hatékonyabbá, egyszerűbbé, és nem utolsósorban élvezetesebbé teszi az életmódváltás gyötrelmesnek tűnő folyamatát. Akik pedig az év első hete után is tartják magukat, azoknak mutatunk ezek közül néhányat, a galériára kattintva pedig remek képeket találhatnak róluk.

Okos mérlegek

Joggal merülhet fel bárkiben a kérdés, hogy vajon mitől is válhat intelligenssé egy mérleg? Kettes számrendszerben közli a súlyunkat? Miközben mér, másodfokú egyenletek megoldásával szórakoztatja magát? No nem, a lényeg az, hogy az alap készülék hagyományos funkcióit kiegészítették néhány extra szolgáltatással az okos mérlegeknél. Képesek vezeték nélküli úton, Bluetooth technológia révén kapcsolatot létesíteni egy telefonnal, és az azon futó alkalmazásban tárolni a méréseket, amelyek így tehát bármikor visszakereshetővé válnak. Ezáltal folyamatosan nyomon követhető a fejlődés, vagy esetleg a visszahízás folyamata.

Ma már az is általános, hogy egy ilyen masina magától tudjon testtömegindexet (BMI) számolni, és arra is van példa, hogy megadja a testzsír- és testvízszázalékot, valamint az izom- és a csonttömeget is.

Természetesen rávehetjük a szoftvert, hogy szép grafikonokat készítsen nekünk, és persze megoldott a kapott értékek közösségi oldalon történő megosztása is. Ajánlott olyan okos mérleget választani, amely kompatibilis más fitnesz eszközökkel, például órákkal, karkötőkkel, hiszen így egyszerűen összevethető, hogy adott idejű mozgás és kalóriaégetés után mennyivel változott a súly, vagy a BMI érték.

Okos mérlegek

Sportóra

Az okosórák mostanra komolyra duzzadt táborában egy kisebb, de annál népszerűbb csoportot alkotnak a direkt testmozgás, sportolás mellé szánt eszközök. Ezek folyamatosan monitorozzák a fiziológiai adatokat, tehát például a pulzust, testhőmérsékletet, számolják az elégetett kalóriamennyiséget és a megtett távolságot. A kapott értékeket pedig egy alkalmazásban tárolják, amelyek így mindig visszakereshetővé válnak, és akár telefonon vagy tévén is megtekinthetők. Emellett a szoftverek sokszor rendelkeznek saját térképpel, valamint beépített edzéstervvel, tehát

az óra például konkrétan megmondja, hogy mennyit kell még futnunk ahhoz, egy adott edzés során, hogy hó végére ledobjuk a kilókat.

Ezen kívül ma már akadnak olyan modellek, amelyek képesek megjeleníteni a beérkezett üzeneteket, leveleket, valamint a netes alkalmazások zenelejátszó szoftverek futtatására is módot adnak. Sok sportóra vízálló, így akár úszáshoz vagy a strandra is magunkkal vihetjük őket.

Sportóra

Fitnesz karkötők

A fitnesz karkötők nagyjából ugyanazt tudják, mint a fent említett sport okosórák, azzal a különbséggel, hogy jellemzően kisebbek, könnyebbek, és nincs olyan nagy kijelzőjük. Ennek következtében kicsit kényelmesebbek és olcsóbbak, viszont egyes extra funkciókról le kell mondania emiatt a felhasználónak. Az sem utolsó dolog, hogy vannak köztük olyanok, amelyek kifejezetten esztétikusak, és akár ékszerként, divatos kiegészítőként is megállják a helyüket.

Fitnesz karkötők

Sportolni a tévé előtt

Akinek van Kinecttel kiegészített Xbox vagy Nintendo Wii konzolja, az a masinát is alkalmazhatja személyi edzőnek. A mozgásérzékelős funkció (a Wii-nél ehhez szükség van a speciális távirányítókra) kihasználásával ugyanis olyan szoftvereket írtak ezekre, amelyek azt vizsgálják, hogy a felhasználó pontosan végrehajtotta-e a megadott mozdulatsort.

Tehát nem kell mást tenni, mint bekapcsolni a gépet, elindítani a megfelelő programot, követni az instrukciókat, és a tévén máris láthatjuk, hogyan haladunk a tréninggel. Természetesen ezek a szoftverek is tartalmaznak komplett edzésterveket, szóval

az alapoktól indulva a csúcsra küzdhetjük fel magunkat a segítségükkel!

Lassan egyél, tovább élsz!

Sokan nem tudják, de nem csak a táplálék, hanem az étkezés minősége is hatással van a szervezetünkre, egészségünkre. A gyorsan belapátolt, félig megrágott ételt ugyanis nehezebben emészti meg a gyomor, ami szervi problémákat és elhízást okozhat. De már erre is van megoldás! Nyilván az a legegyszerűbb, ha figyelünk rá, hogy lassan, megfontoltan falatozgassunk, de ha valakinek ez nem megy, akkor sincs veszve minden. A HAPIfork nevű okosvilla ugyanis figyelmeztet, ha túl gyorsan habzsol az ember. Először csak villog, de ha nem változik a helyzet, akkor remegni kezd, de annyira zavaróan, hogy nem is lehet egyszerűen betolni a falatot a szájba. Magától értetődően e mellé is jár külön alkalmazás, amely számon tartja, hogy mikor, mennyi ideig tartott a táplálkozás, és hogy milyen intenzitással használtuk a villát.

Ez a program pedig bármikor megnyitható a számítógépen, készíthető a kapott adatokból grafikon, amelyet később a Facebookon is megoszthatunk ismerőseinkkel.

