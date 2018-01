Tavaly is az iPhone volt a legsikeresebb, az Apple mégis bajban

Az Apple egyrészt örülhet, hiszen idén megint az iPhone végzett a legtöbbet értékesített technológiai termékek listájának élén. A bevétel és a profit tehát valószínűleg nem marad el, azonban közben perek és csoportos keresetek tucatjai zúdultak a vállalat nyakába az akksi-probléma miatt felháborodott vásárlóiktól. És ha még ezeket meg is nyeri a vállalat, könnyen lehet, hogy a róluk kialakult kép örökre megsérül.

Túl nagy meglepetés ezúttal sem érte a világot, amikor külföldi piaci elemzők összeszedték, hogy melyik technológiai termékek voltak a leginkább keresettek 2017-ben. A dobogó tetején ugyanis évek óta az iPhone áll, és ez tavaly sem alakult másként. Az Apple telefonjai annyira sikeresek, hogy több megy el belőlük, mint az azt követő öt termékből együtt összesen.

De akkor nézzük a listát:

Apple iPhone: 223 millió Samsung Galaxy S8 (és S8+), Note 8: 33 millió Amazon Echo Dot: 24 millió Apple Watch: 20 millió Nintendo Switch 15 millió

Ahogy az látható, az elemzők összevonták az iPhone-termékeket, így tehát a 223 millióba minden beletartozik, amit az Apple tavaly telefonként értékesített, így az iPhone X, az iPhone 8 és 8 Plus, meg persze a továbbra is népszerű 7-es sorozat is. Ehhez hasonlóan összevonták a Samsung csúcskészülékeit is, valamint kifejezetten jól ment az Apple órája, az Amazon pici okos otthon készüléke, és a Nintendo új konzolja is.

Persze a listát érdemes árnyalni. Egyrészt, habár az Apple számai impresszívek, azért ez még mindig elmarad a 2015-ben felállított 230 milliós csúcstól. Ez persze nem meglepő, hiszen akkor jelent meg az iPhone 6, ami végre nagyobb kijelzőt hozott a készülékcsaládba. A 7-es és a 8-as pedig ennek csak a további finomítása, így nem csoda, hogy némileg kisebb a lelkesedés irántuk.

A csúcstelefonok piacán tehát messze dominál az Apple, azonban az összesített telefon-értékesítésekben már nem, hiszen mostanra a piac 85%-át az Android uralja. A rendkívül széles portfolióval rendelkező Samsung például 320 millió körüli mennyiségben ad el telefonokat, hiszen az olcsóbb, megfizethetőbb kategóriában rendkívül kedvelt a márka.

És akkor persze ott vannak még az olyan gyártók, mint az egyre nagyobb ütemben bővülő Huawei, valamint a második vonalba szoruló LG és Sony. Az viszont tény, hogy ha a legnagyobb profittal kecsegtető prémium kategóriát nézzük, akkor az Apple ott továbbra is messze egyeduralkodó. Ez pedig az elemzők szerint folytatódni fog: arra számítanak ugyanis, hogy a vállalat jövőre frissíti a kisebb méretű iPhone SE-t, csökkenti a hagyományos kinézetű iPhone-ok árát, és persze ősszel újabb telefonokat ad ki az iPhone X mintájára, több méretben.

Perek kereszttüzében az Apple

A remek eredményeket azonban beárnyékolja az iPhone-ok körül kialakult akkumulátor-botrány. Gyors visszatekintés, hogy miről is van szó: az elmúlt hetekben kiderült, hogy az iPhone-ok akkumulátorának öregedésével a telefon szoftvere automatikusan elkezdett visszavenni a készülék központi processzorának teljesítményéből. Erre azért volt szükség, hogy a nagy áramfelvételtől ne kapcsoljon ki hirtelen a rossz állapotú telepről működő telefon, illetve hogy az üzemidő se romoljon drámaian.

Habár valahol mindez érthető (hiszen alapvetően a lítium-ion akkumulátorok állapota tényleg romlik az idő előrehaladtával), a legnagyobb probléma, hogy az Apple ezt egészen eddig egyáltalán nem kommunikálta a felhasználók felé, és választási lehetőséget sem adott a szoftverben, hogy valaki dönthessen úgy, hogy inkább a nagyobb teljesítményt, és a rövidebb üzemidőt preferálja.

Éppen ezért sokan úgy értelmezték a helyzetet, hogy itt tulajdonképpen az Apple tervezett elavulást épített be a telefonjaiba, és a lassítással próbálta meg újabb készülékek vásárlása felé terelni a felhasználókat. A tervezett elavulással szemben azonban a legtöbb országban komoly törvények léteznek, így például Franciaországban is vizsgálják annak lehetőséget, hogy adott esetben igen komoly büntetést szabjanak ki az amerikai vállalatra.

Mindenesetre az Egyesült Államokban élő vásárlók nem vártak sokat: szinte naponta újabb perről vagy az odaát kifejezetten népszerű csoportos keresetről hallhatunk az Apple ellen. Az okok jellemzően nagyon hasonlóak a fentebb ecseteltekhez:

Az Apple nem kért beleegyezést a felhasználótól a telefonja lassítására az üzemidő megóvásáért cserébe.

A telefon lassítása gazdasági károkat okozhatott a felhasználóknak, amiért cserébe kárpótlás jár.

Az Apple titokban végzett tisztességtelen üzleti gyakorlatot.

Egyesek szerint az akkumulátorok eleve nem megfelelő minőségűek, ha nem képesek megbírkózni a teheléssel, így az Apple-nek ingyen kellene kicserélnie azokat.

A szoftverfrissítések szándékosan lassítják a telefont, és sok felhasználó egyszerűen a készülék korának tudta be a lassulást, ami aztán újabb készülék vásárlására ösztönözte, nem pedig az akkumulátor elöregedésének.

De mégis megúszhatja az Apple

Egyrészt az ügy kirobbanása után az Apple kis késéssel ugyan, de bocsánatot kért, és felfedte lapjait. Ahogy az várható volt, a cég kiemelte: nem a felhasználói élmény direkt rontása volt a céljuk, hanem az akkumulátor állapotának óvása, és az üzemidő fenntartása. Ezzel együtt meghirdetett egy akksicsere-programot, melynek keretein belül a hivatalos Apple üzletekben a szokásos 79 dolláros ár helyett 29 dollárért kérhetnek új akkumulátort az iPhone 6-os és annál újabb készülékek tulajdonosai. Az Apple pedig a jelenlegi állás szerint akkor is cserélni fogja a telepeket, ha azok „technikilag még jó állapotban vannak”. Továbbá megígérték, hogy az iOS egy új frissítésében már átláthatóvá teszik ezt az egészet, és döntési lehetőséget biztosítanak a felhasználóknak.

A külföldi lapok által megkérdezett amerikai jogi szakértők szerint ráadásul több mindent kell majd bebizonyítaniuk a keresetet benyújtóknak, hogy az ügy megálljon a bíróságon, és ezek egy része nem lesz éppen könnyű.

A két fő kérdés, hogy:

Direkt adott-e el az Apple alapvetően hibás telefonokat a fogyasztóknak? Megtévesztette-e a vállalat az ügyfeleit?

A lényeg, hogy az Apple tulajdonképpen elismerte: szoftverfrissítések útján tudatosan változtatta meg a készülékek áramfelvételi szokásait, vagy a másik oldalról közelítve, manipulálta azok teljesítményét. A kérdés viszont a jogi szakértők szerint az, hogy mi volt a vállalat indítéka? Jó vagy rossz szándék vezérelte a céget? Ez viszont már csak a vizsgálat során fog kiderülni.

Ezzel párhuzamosan a felpereseknek valahogy azt is bizonyítania kell, hogy a vásárlók jelentős része tényleg azért vásárolt új telefont, mert az előző lelassult az idő előrehaladtával. Ezt pedig nehéz lesz összehozni. Először is egyértelművé kell tenni, hogy a telefon lassulásához mennyivel járultak hozzá az Apple intézkedései, és mennyivel más tényezők? És mekkora teljesítménycsökkenés az, ami adott esetben már új iPhone vásárlására késztethette az ügyfeleket? És ha ezzel az egésszel tisztában lettek volna az ügyfelek, tényleg az akkumulátor cseréjét választották volna egy új telefon helyett?

A felpereseknek továbbá be kell bizonyítani, hogy az egész lassítási folyamat a felhasználók hozzájárulása nélkül történt. Mert ugyan az iOS erre tényleg nem kér külön beleegyezést, és nem is tájékoztatja róla a felhasználót, viszont az ügyfeleknek egyáltalán nem kötelező újabb iOS-verziókra frissíteniük, ha pedig megteszik, azzal elfogadják az Apple felhasználásai feltételeit.

Ám ha az Apple minden egyes pert meg is nyer, az egésznek azért van egy nagyobb kockázata: mennyire sérül a márka imidzse? Úgy marad-e meg a vásárlók fejében az Apple, mint a vállalat, amelyik titokban manipulálja a termékeit évekkel azok megjelenése után? Erre valószínűleg a következő hónapokban választ kapunk.