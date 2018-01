Tűzveszélyes akkuk a HP egyes laptopjaiban

A vállalat ingyen kicseréli a veszélyes telepeket.

Botrányosan indult az idei év, a processzor-gate kipattanása után most a HP szolgált rossz hírrel az ügyfelei kis táborának: tűzveszélyes lehet a laptopjuk akkumulátora. A gyártó szerint a problémás akkukat tartalmazó notebookokat 2015 decembere és 2017 decembere között értékesítette, plusz egyes akkuk önmagukban is megvásárolhatóak voltak, és a szervizek is beépíthették azokat.

A laptopmodellek listája lent olvasható. A potenciálisan érintett eszközökkel rendelkezőknek az innen letölthető HP Battery Validation Utility nevű szoftver kell futtatniuk, amely egyértelműen megállapítja, hogy az eszközükben lévő akku érintett-e a visszahívásban. Amennyiben cserélendő, akkor fel kell venni a kapcsolatot a HP terméktámogatásával, amely elintézi az ingyenes szervizelést.

A HP kiadott egy BIOS-frissítést a laptopokhoz, amelyekkel csökkenthető az akkuterhelés, így a szervizelés elvégzéséig átmenetileg a tűzveszélyes akkukkal is használhatóak maradnak a laptopok. A visszahívással kapcsolatos részletek magyar nyelven is elolvashatóak a HP webhelyén.

A potenciálisan érintett termékek:

HP ProBook 640 G2

HP ProBook 640 G3

HP ProBook 645 G2

HP ProBook 645 G3

HP ProBook 650 G2

HP ProBook 650 G3

HP ProBook 655 G2

HP ProBook 655 G3

HP ZBook 17 G3

HP ZBook 17 G4

HP ZBook Studio G3

HP x360 310 G2

HP Pavilion x360

HP ENVY m6

HP 11 Notebook PC

