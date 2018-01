Hátsó kapu a WD My Cloud háttértárakban

A vállalat nem volt képes fél év alatt kijavítani a durva sebezhetőséget.

Biztonsági szempontból abszolút notóriusak az internetre kötött eszközök gyártói, a termékeik rendszeresen durva sebezhetőségekkel kerülnek a vásárlókhoz. Egyes esetekben a saját fejlesztésű kódjaik a hunyók, máskor pedig harmadik felek által készített komponensek sérülékenységei miatt támadhatóak a termékeik. Ezeken felül akad még egy kevésbé gyakori, de közel sem hallatlan típushiba: a kütyükön futó szoftverek fejlesztésekor a programozók kényelmi okból hátsó kapukat tesznek a szoftverekbe, de elfelejtik azokat kiszedni.

Ami ennél is rosszabb hír, hogy tényleg egyetlen gyártóban sem lehet megbízni. A konkrét precedenst most épp a Western Digital szolgáltatta: a vállalat My Cloud családjába tartozó, hálózatra kötött adattárolók jókora részében található egy hátsó kapu, így bárki be tud jelentkezni az eszközökbe az interneten keresztül, ha megadja a „mydlinkBRionyg" felhasználói nevet és az „abc12345cba" jelszót.

Ezután teljes hozzáférése lesz a háttértárak tartalmához.

A történet megdöbbentő része ettől függetlenül az, hogy a hibát felfedezett James Bercegay körülbelül fél éve, 2017. június 10-én kereste meg a felfedezésével a gyártót, pár nappal később pedig a WD biztonsági csapata meg is erősítette az általa előkotort gondok létezését.

Ehhez képest olyan fél év leforgása alatt egyetlen hibajavítást sem adott ki a cég, pedig egy tucatnyi termékét érinti a probléma.

Az érintett hálózati adattárolókkal rendelkezők egy dolgot tehetnek annak érdekében, hogy ne férhessenek hozzá illetéktelenek az adataikhoz: ki kell húzniuk a hálózati kábelt a meghajtókból. A meghajtók internetről való elérésének letiltása nem teljesen hatásos, ugyanis weblapokba ágyazott támadó kódok segítségével még így is hozzáférhetőek lehetnek.

Az érintett termékek:

MyCloud

MyCloudMirror

My Cloud Gen 2

My Cloud PR2100

My Cloud PR4100

My Cloud EX2 Ultra

My Cloud EX2

My Cloud EX4

My Cloud EX2100

My Cloud EX4100

My Cloud DL2100

My Cloud DL4100

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!