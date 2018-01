Illattémákat kever ki a lakásillatosító

Szimultán négyféle illatkapszulával dolgozhat a Moodoo.

A fogyasztók döntő többsége nem fordít kiemelt figyelmet az otthonának illatosítására, inkább csak alkalomadtán, vagy szükség esetén vet be valamilyen olcsóbb-drágább megoldást. A CES-en most bemutatkozott Moodoo kifejezetten az illatosító nagymestereknek készült: a konnektorból és akkuról is üzemeltethető kütyü szimultán négyféle illatkapszulát fogad, a segítségükkel illattémákat keverhet ki.

Természetesen nem mindegy, hogy milyen illatú kapszulákat használnak a vásárlók, és azokat milyen arányban keveri a kütyü. A kalandor vásárlók szabadon kísérletezhetnek a különböző illatkapszulákkal és paraméterekkel, azonban az ehhez türelmetlenek számára a vállalat előre összeállított jó néhány illatcsomagot, továbbá az illatcsomagok segítségével létrehozható illattémát, így a megfelelő kapszulák behelyezése után már csak aktiválni kell a kívánt illattémát a Moodoo mobilalkalmazásában.

A kapszulákból idővel persze távozik az illatanyag, legfeljebb 60 órán át bírják szusszal.

A fejlesztő vállalat nem szórakozott sokat a Moodoo piacra dobásával, a hivatalos bejelentéssel párhuzamosan elérhetővé is vált.

A kezdőcsomagja a kütyün túlmenően három illatcsomagot is tartalmaz (3× 4 illatkapszula), a kiválasztott csomagoktól függően az ára 199-219 euró, olyan 61-68 ezer forint. Ebben az összegben nincs benne az opcionális akkumulátor, a telep további 20 euróval növeli a Moodoo árát.

A kapszulák szintén nem olcsóak: a négy darab kapszulát tartalmazó illatcsomagok, továbbá a négy ugyanolyan illatú kapszulát tartalmazó pakkok darabja 30 euró, bő 9000 forint.

