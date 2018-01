A Samsung megalkotta a jövő tévéjét?

A koreai gigacég a Las Vegas-i CES kiállításon megmutatta, hogy idén hogyan reformálná meg a televíziós technológiákat.

A feladat nem éppen kicsi, és ahogy mostanában szokás, a Samsung pár jól csengő, egyelőre meglehetősen rejtélyes szlogent választott a projekt körülírására.

Ezek sorjában:

• a világ első moduláris televíziója,

• ami az úgynevezett MicroLED technológiát,

• illetve a mesterséges intelligencia alapú 8k felbontást használja.

A Las Vegasban megrendezett First Look rendezvényen a Samsung mindezt egy hatalmas, valóban látványos képet adó, 146 colos televízió segítségével mutatta be. A The Wall, azaz „A Fal" nevet viselő monstrum önmagában nem egy piacra kerülő darab lesz, „mindössze" annyi a feladata, hogy hirdesse az igét.

Az új TV lelke minden bizonnyal a már emlegetett MicroLED, amiről egyelőre elég keveset lehet tudni. Annyi biztos, hogy rendkívül kisméretű LED-ről van szó, ami külön fényforrás nélkül, a saját maga által kibocsátott fény segítségével állítja elő a képet.

Ez kísértetiesen hasonít az OLED megoldásokra, a Samsung helyszínen lévő szakértői azonban arra a kérdésre nem tudtak, vagy nem akartak egyelőre válaszolni, hogy a MicroLED pontosan milyen hatásmechanizmus alapján, illetve anyagok, folyamatok mentén működik. Azt azonban előre vetítették, hogy ezzel a korábbiaknál sokkal látványosabb színek, valamint fekete jelenhet meg a paneleken.

A moduláris kifejezés ennél már sokkal könnyebben megfejthető: a cég elképzelése szerint ez a LED megoldás jóval egyszerűbbé teszi majd a televízióhoz szükséges panelek különböző méretű, formájú előállítását. Sőt, a közlemény szerint ez még akár azt is jelentheti, hogy a vásárlók a moduláris, káva nélküli kialakításnak köszönhetően, illetve a felhasználási célnak megfelelően maguk választhatják majd meg, hogy fal-, vagy éppen hagyományos méretű televíziót szeretnének.

Ez talán még több kérdést vet fel, mint a MicroLED, a válaszokra azonban egy ideig várni kell.

A Samsung a kereskedelmi forgalomba helyezést az év második felére tervezi, amibe beletartozik az mesterséges intelligencia alapú felskálázási technológia is, ami bármilyen, akár HD felbontású tartalmat is képes lesz 8K-ban megjeleníteni.

