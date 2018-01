Még idén beléphet a kütyüpiacra a Facebook

Portal névre hallgathat az Amazon Echo Show riválisa.

Az elmúlt hónapokban több alkalommal is érkeztek már pletykák arról, hogy idén valamiféle videochates szolgáltatást kíván indítani a Facebook, amelyet egy specializált kütyü segítségével lehetne igénybe venni. A Cheddar (via The Verge) most exkluzív információkkal szolgált a rejtélyes termékről, és ha minden igaz, akkor a lenti képen látható Amazon Echo Show közvetlen riválisáról van szó.

A Portal elsődleges célja, hogy videocsevegés segítségével összekösse a családtagokat és a barátokat, a kevésbé technikai irányultságú idősekkel való kapcsolattartásra kifejezetten ideális volna. Ezen felül elérhetőek lehetnek vele például a Spotify-hoz és a Netflixhez hasonló webszolgáltatások is. A kezelése elsősorban hangparancsokkal történhet.

Az informátorok szerint a Facebook májusban jelentheti be az eszközt, a piacra dobása viszont csak valamikor 2018 későbbi felében várható. Olcsó elvileg nem lesz, sőt: az Amazon Echo Show 230 dolláros árához képest nagyon magasnak tűnik a pletykált 499 dolláros árcédulája.

