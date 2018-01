Megint elszabadult a videokártyák ára

Szinte biztosan a kriptobányászok állnak a háttérben.

Még az ág is húzta tavaly a komolyabb asztali számítógépet vásárolni vagy építeni kívánókat, hiszen az egész év során iszonyatosan drága volt a memória és az SSD, majd a kriptobányászok miatt úgy fél évig nem lehetett korrekt áron közép- és felsőkategóriás videokártyát vásárolni. Az utóbbi probléma december elejére nagyjából megoldódott, bár már akkor is tudni lehetett, hogy videomemória árának emelkedése miatt lesz némi áremelkedés.

Most úgy tűnik, hogy ez a legkisebb gond. Az elmúlt két hétben egyre többen arra lettek figyelmesek, hogy újból durván emelkedni kezdett egyes videokártyák ára, ráadásul számos GeForce és Radeon modellből jelentős hiány alakult ki. Némi nyomozás után nyilvánvalóvá vált, hogy ez a trend most már a magyar webshopokban is látszik, például nem is nagyon lehet Radeon RX 570 / 580, továbbá GeForce GTX 1060 / 1070 / 1080 kártyákat kapni.

Ha pedig vannak még készleten, akkor horror áron kínálják azokat az eladók.

Az olcsóbb videokártyákban nincs készlethiány, csak az áruk emelkedett változó mértékben, leszámítva a piacon kapható leggyengébb kártyákat. A rendelkezésre álló bűnjelek alapján szinte garantált, hogy már megint a kriptopénzeket bányászók vásárolják raklapszámra a videokártyákat.

A német Computerbase hétfői összeállítása alapján a bányászatra megfelelő GeForce-ok árai 10-20 százalékkal emelkedtek, míg a Radeonoké 24-58 százalékkal lőttek ki.

