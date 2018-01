Mérgező anyagoknak vannak kitéve a munkások az Apple beszállítójánál

Habár az Apple egy ideje már igyekszik valamelyest rendet tenni a beszállítói között, úgy látszik, azért még bőven akad munka ezen a fronton.

A Bloomberg a non-profit China Labor Watch vizsgálataira alapozva számolt be egy újabb gyárról, mely az Apple-nek dolgozik bérmunkában, ahol közel sem ideálisak a körülmények. A Sanghajtól körülbelül hat órányi útra északra található kisvárosban működú Catcher Technology gyárában az iPhone-ok fém kereteit készítik, valamint innen jönnek különböző alkatrészek a MacBookokhoz is.

A vizsgálat szerint egy átlagos napon a munkavállalók körülbelül 10 órát dolgoznak felállva, miközben az iPhone-ok fémvázát vágják és dolgozzák ki. Ez még a kisebbik baj: a nagyobbik, hogy eközben nem viselnek sem védőszemüveget, sem pedig a munkának megfelelő kesztyűt. Papír arcmaszk ugyan van rajtuk, ez azonban nem gátolja meg, hogy a vágás közben használt olaj néha a szemükbe fröccsenjen, komoly irritációt okozva. A kirendelt kesztyű pedig pamutból van, ami azt eredményezi, hogy a különböző folyadékok átáztatják, így közvetlen kapcsolatba kerülnek a bőrrel.

De van még tovább is. A vizsgálat kimutatta, hogy a munka közben akár 80 decibeles hangerősség is kialakulhat, ami már nyolc óra környékén is halláskárosodáshoz vezethet, a gyár padlója pedig lucskos a különböző folyadékoktól, amin a munkások rendszeresen elcsúsznak. Ha pedig még ez nem lenne elég, akkor a konyhán olyan ételt szolgálnak fel, amitől állandó a hasmenés is.

Mindezést a munkavállaók alapvetően 302,84 dolláros bért vihetnek haza havona. Ez 1,38 dolláros órabérre jön ki, és átlagosan 55 órát dolgoznak egy héten. És habár a gyárt azt ígéri, hogy szombaton dupla bérért dolgozhatnának, a valóságban ez sem így működik: a hétfőtől péntekig tartó időszakban egy napot kötelezően távol kell maradniuk, és azt be kell pótolniuk szombaton vagy vasárnap, változatlan alapbérért.

