Tüntetők támadtak az Apple céges buszaira

Lehetetlenné vált átlagos fizetésből albérletet találni a Szilícium-völgyben és a környékén.

Már évekkel ezelőtt súlyos lakhatási válság alakult ki az Egyesült Államok számos legnagyobb techcégének otthont adó Szilícium-völgyben és a környékén. Az Apple-höz, a Google-höz, vagy éppen a Facebookhoz hasonló vállalatok az elmúlt bő egy évtizedben rengeteg magasan képzett munkaerőt vonzottak a térségbe, amelynek köszönhetően elszálltak az albérletárak. Először az alacsony, majd az átlagos jövedelműek találták magukat az utcán, miután kiszorították őket az évente hat számjegyű összegeket keresők.

A probléma megoldása érdekében számos lakásépítési program indult, azonban ezek nagyon lassan haladnak, elsősorban különféle technikai, környezetvédelmi, továbbá finanszírozási kihívások miatt. A lakhatási probléma epicentrumának talán San Francisco nevezhető, részben mivel a városvezetés a már említett gondok mellett még városképpel kapcsolatos megfontolásokkal is rendszeresen akadályozza a munkát.

Mindezek után érthető, hogy folyamatosan emelkedik a lakhatási probléma által sújtott, elkeseredett emberek száma. A klasszikus tüntetések mellett előfordult már, hogy lecsaptak az érintetteket szállító céges buszokra, a Google járműveit még 2013-ban jó néhány alkalommal megállították, megrongálták a dühös tüntetők.

A céges buszok váltak a dzsentrifikáció jelképévé.

Úgy tűnik, hogy most az Apple került sorra. A The Guardian beszámolója szerint az elmúlt napokban a vállalat négy céges buszát is megtámadták San Francisco környékén, a gyanú szerint légfegyverrel lőtték be a szélvédőiket. Az első eset múlt pénteken történt, a másik három pedig most kedden. Senki sem sérült meg az akciók során, csak kisebb ijedtséget, és némi anyagi kárt okoztak az elkövetők. A rendőrség természetesen nyomoz a támadások ügyében, de nyitott kérdés, hogy vajon sikerül-e kézre keríteni a felelősöket.

További érdekesség, hogy a lakhatási krízis miatt már a problémát kiváltott cégeknek is súlyos gondot jelent a további munkaerő toborzása: hiába a magasan átlag feletti bérezés, a leendő munkatársak számára is egyre reménytelenebb az albérletkeresés.

