Éhezteti magát, és nyers vizet iszik a Szilícium-völgy elitje

Maga Elon Musk is megmondta, hogy nem kell okosabbnak lenni a másiknál, elég kétszer annyit dolgozni, mint a konkurencia, és már meg is van a siker. Ilyen felfogás és körülmények között nem meglepő, hogy a Szilícium-völgy túlteljesítő cégvezetői, sikerre és előléptetésre vágyó munkavállalói mindent megtesznek azért, hogy még azt is kihajtsák a testükből, amit az egyébként normális körülmények között nem biztos, hogy elbírna. És ehhez minimum kétséges, de inkább káros szokásokhoz, táplálékkiegészítőkhöz, nyers vízhez és egyéb trükkökhöz nyúlnak, amivel átverhetik a szervezetüket.

Éhezéssel a magas teljesítményért

Az embernek az éhezésről leginkább az juthat az eszébe, hogy ha nem jut kajához, akkor rendkívül ideges és frusztrált lesz, és többnnyire arra tud koncentrálni, hogy honnan lehetne a leghamarabb táplálékhoz jutni, de egészen biztosan nem a munkájára gondol.

Nos, a Szilícium-völgy menő alakjai szerint ez így is van, legalábbis az első egy-két napban, amíg a szervezetünk át nem áll a szénhidrátok lebontásáról egy olyanfajta működési módra, amit nagyjából a ketogén-diétánál szoktak alkalmazni. Ennek a lényege, hogy a szénhidrátok hiánya miatt a máj a zsírt kezdi el lebontani zsírsavakká és ketonokká, és nem a glükóz, hanem a ketonok válnak az energia forrásává.

Ezt a fajta diétát például epilepsziás gyerekeknél is használják, az agyban megnövekedett mennyiségű ketonok csökkenthetik ugyanis a rohamok gyakoriságát. A kaliforniai megvalósítás ettől annyiban különbözik, hogy a diéta helyett (szénhidrátok helyett leginkább hús és zöldségek fogyasztása) inkább semmit nem esznek. Szó szerint. Sok-sok napon át. Persze közben igazi geek módjára különböző eszközökkel figyelik a szervezetük reakcióját.

Mindettől egyébként a beszámolók szerint nemcsak fogynak (ez teljesen másodlagos dolog, hiszen ezt az egészet nem diétának, hanem a szervezet meghekkelésének tekintik), hanem az első két-három nap szenvedését követően rendkívül nyugodttá és sokkal aktívabbá, produktívabbá válnak.

Ha esznek, akkor is átverik a szervezetet

Ezzel együtt a hosszas és rendszeres koplalás gyakorlatilag a legtöbb szakember szerint nem éppen egészséges dolog, így egyrészt senkinek nem ajánljuk, hogy otthon kipróbálja, másrészt pedig a Szilícium-völgy nagyjai is kezdenek más megoldások felé kacsintgatni. Mert lássuk be, enni azért mégis jó dolog.

Egyébként a fenti koplalásos dili az 5:2-es diétából indult ki, aminek az volt az alapvetése, hogy öt napig nagyjából normálisan lehetett étkezni, míg két napig csak nagyon visszafogottan. Mindenesetre ez láthatóan nem volt elég, a teljes koplalás pedig vélhetően nem tartható fenn öröké, úgyhogy meg kellett találni azt a megoldást, ahol egyébként a koplaláshoz hasonló ketogén-túltengéses hatások jelentkeznek az agyban úgy, hogy közben azért eszik is valamit az ember.

Ezt nyilván csak a szervezet átverésével lehet megoldani, de szerencsére pont erre fejlesztette ki a HVMN nevű vállalat a Ketone-termékcsaládját. A 65 ml-es kiszerelésű löttyből a három üvegcsét tartalmazó csomag 100 dollárba kerül, szóval azt semmiképp nem mondhatjuk, hogy olcsó lenne. Viszont ugyanazt a hatást váltja ki, mint a fentebb ismertetett módszerek, csak éppen mellé lehet enni is, hiszen a szer hatására a szervezet így is, úgy is a zsírtartalékokhoz fog nyúlni energiáért.

A vállalat szerét egyébként az Egyesült Államokban már hitelesítették, és állítólag az ország hadseregének kutatásaiból (DARPA-program) ered az egész, ahol az eredeti cél a frontvonalon szolgáló katonák teljesítményének maximalizálása. A HVMN egyébként ennek megfelelően első sorban sportolóknak igyekszik reklámozni a terméket, akik a cég ígérete szerint sosem látott teljesítményt tudnak majd kihozni magukból.

Mindezt leöblíteni nyers, szűretlen vízzel

A tavalyi év egyik legnagyobb startup bukását Doug Evans, a Juicero alapítójának sikerült összehoznia. Semmi nem mutatja jobban a Szilícium-völgy elferdült valóságát annál, hogy az úriember tulajdonképpen újra kitalálta a gyümölcsprést, a befektetők pedig több mint 100 millió dollárt dobtak össze rá.

Miután kiderült, hogy hát, izé, a termék tulajdonképpen már létezik néhány évtizede, és egyszerűbb formában ott van a háztartások többségében, az egész hamar összeomlott, Evans pedig a nyers, szűretlen vízben talált rá a megoldásra. Elmondása szerint tíz napig kúrálta magát egy San Franciscó-i forrásból származó vízzel, aminek a megszerzéséhez egyébként privát földeken kellett a barátaival titokban átvágnia.

Mindenesetre az új dili teljes gőzzel beindult, és most már kezdő vállalkozások tucatjai foglalkoznak azzal, hogy a Szilícium-völgybe hozzanak minden szempontból érintetlen, nyers, kezeletlen, szűretlen vizet, sokszor több ezer forintért literjét. De már olyan vállalkozások is akadnak, amik olyan gépeket telepítenek le a megrendelőnél, amik a légkörből tudják kivonni a nyers vizet, ráadásul a masinát a saját napelemei látják el árammal.

Azt vélhetően egyetlen, józan ésszel rendelkező embernek sem kell elmondani, hogy a kezeletlen víz mennyire veszélyes: rengeteg káros baktérium, fertőzés, ürülék, parazita és még ki tudja, mi minden más lelhető fel benne potenciálisan. Évente több százezer gyermek hal meg világszerte a tiszta víz hiánya miatt, és a fejlett ipari országokban a tiszta, kezelt víz elérhetősége hatalmas javulást jelentett az emberek várható élettartamában.

Ez azonban nem hatja meg a völgy nagy agyait, akik szerint az ilyen víznek szuper íze van, tele van természetes tápanyagokkal és hasznos baktériumokkal (amik persze a kezelés során kijönnének belőle), és egyébként még az étel is ízletesebb, táplálóbb lesz utána.

Az összeesküvés-elméletek hívőinek pedig igazi Kánaán ez az egész: nemcsak, hogy végre olyan vizet ihatnak, amibe nincs benne a fogamzásgátlóból származó női hormon, hanem megszabadulnak a fluoridtól is, amit szerintük a kormányok direkt tesznek hozzá a csapvízhez egyfajta kábítószerként, amivel kvázi folyamatosan, kis adagokban nyugtatózzák a népet.

A turbókávé már szinte visszafogott dolog

Mindezek után már kevésbé tűnik drasztikusnak a Golyóálló Kávé néven elhíresült dolog, ami 2014 óta hódít a völgyben. Ezt egy Dave Asprey nevű úriember találta ki, állítólag azután, hogy Tibetben látott valami hasonlót, aztán az Egyesült Államokba hazaérve, tudományos kísérletek útján tovább finomította az egészet.

A lényege, hogy a kiváló minőségű kávéba diszkréten bele kell helyezni némi vajat (lehetőleg szabadon nevelt tehénből származót, mert annak magasabb az Omega 3- és vitamintartalma), valamint némi MCT olajat (ez mondjuk lehet kókuszolaj), és így kijön az ital, ami legrosszabb esetben 450-500 kalóriát tartalmaz.

Asprey szerint ez nemcsak azt jelenti, hogy nem kell reggeliznünk, és így fogyni fogunk, hanem azt is, hogy a következő 5-6 órában úgy fogunk pörögni, mint még soha, mindezt nemcsak azért, mert sok energia van benne, hanem az összetevőket úgy válogatta össze, hogy azok segítsék egymást, felerősítsék egymás hatását.

Mindenesetre nemcsak a Szilícium-völgy túlteljesítő bajnokai, de azóta már sztárok is komolyan ráfüggtek a dologra: a neves zenei producer Rick Rubin például megmutatta a kávét Ed Sheerannak, aki állítólag azóta is lelkesedik érte, és úgy tudni, hogy Gwyneth Paltrow is rendszeresen fogyasztja.

Okos vitaminokkal az okosságért

És persze ott van az örök sláger, a vitamin is. Az utóbbi egy-két év slágere az úgynevezett "nootropic", ami tulajdonképpen okosan összeválogatott vitamonokat és táplálékkiegészítőket takar, és mostanra több tízmilliárd dolláros biznisz az Egyesült Államokban.

Nem valami forradalmi újdonságról van szó, hanem olyan táplálékkiegészítőkről, koffeinról és vitaminokról (például B6 és B12), amelyek különböző formában már legalább az 1970-es évektől elérhetőek és megvehetőek, de ha a Szilícium-völgynek valamit szép dobozba csomagolnak, és életstílus-kiegészítőként adják el, nem pedig mezei vitaminként vagy gyógyszerként, akkor rögtön menő lesz.

Így tesz például az azóta a szintén a HVMN kezébe került Nootrobox is, ami menő feliratos kis dobozkákban értékesíti a különböző célokra összerakott "okosvitaminokat". A Rise, vagyis "felébredés" nevű például azt ígéri, hogy egész napra kihegyezi a memóriánkat, a kitartásunkat és a mentális tűrőképességünket, míg a Sprint nevűről azt írják, hogy 4-6 órán keresztül "flow állapotba" kerülünk tőle, és úgy fogunk átmenni a munkánkon, mint kés a vajon.

A Szilícium-völgy tehát bebizonyította, hogy ember (vagy emberi hülyeség) aztán tényleg határtalan, ha arról van szó, hogy valamilyen módon még többet és hatékonyabban tudjon dolgozni a karrierjéért. Lehet válogatni az eszközökben, de azt mondani sem kell, hogy az orvosok és szakértők azért nyugodt szívvel egyiket sem ajánlják.

Az éhezést talán nem is kell részletezni, mint ahogy a nyers víz fogyasztásának hülyeségi faktorát sem érdemes nagyon ragozni. A kávéhoz hozzá tud szokni a szervezet, és függőséget alakít ki, a túlzott vitamin- és táplálékkiegészítő-fogyasztás megterheli a vesét és a májat, többek között. De, hát valamit valamiért, nem igaz?

