Könnyen feltörhető lehet a Gmail-fiókok 90 százaléka

Meglepően kevesen használják a kétlépcsős hitelesítést.

Az e-mail fiókunk biztonságának garantálása abszolút kiemelt fontosságú, hiszen ha valaki képes abba illetéktelenül bejelentkezni, akkor kizárhat minket a saját levelesládánkból, utána pedig minden egyes olyan szolgáltatásból, ahova a hozzá tartozó e-mail címmel regisztráltunk, például a Facebookból is. Rövid idő alatt gigantikus kellemetlenséget okozhat, a közösségi hálózatokon pedig akár meg is alázhat minket az ismerőseink előtt.

Az e-mail fiók szerencsére a legtöbb népszerű szolgáltatónál szorosan lezárható. Az erős jelszó használata fontos, ám az igazi csodafegyvert a kétlépcsős hitelesítés bekapcsolása jelenti. A funkció aktiválása után a levelezőfiókba való bejelentkezéshez nem elég megadni a nevet és jelszót, de egy rövid ellenőrzőkódot is be kell pötyögni. Ezt a kódot ugyan SMS-ben is lehet kérni, de mi az okostelefonos hitelesítő alkalmazás használatát javasoljuk, azzal ugyanis kizárható, hogy költséggel járjon a kódozgatás.

A kétlépcsős hitelesítés bekapcsolása után hiába képes valaki ellopni vagy kitalálni a levelezőfiókunk jelszavát, a telefonunkhoz való hozzáférés nélkül nem tud majd bejelentkezni.

A kétlépcsős hitelesítés az elmúlt évek egyik legfontosabb biztonsági újítása, azonban a Google egyik mérnöke a Usenix Enigma 2018 biztonsági konferencián most elárulta, hogy a Google-fiókkal rendelkező felhasználók

csak olyan 10 százaléka aktiválta a biztonsági funkciót.

Ezenfelül a Pew Research kutatására hivatkozva Grzegorz Milka azt is elárulta, hogy az amerikaiak csupán 12 százaléka használ jelszókezelőt, és vélhetően globálisan sem jobb a helyzet.

Ez szintén elszomorító, hiszen akik erős és egyedi jelszavakat kívánnak használni a legkülönfélébb webes szolgáltatásokban, azoknak gyakorlatilag kötelező a jelszókezelő, hiszen nem lesznek képesek fejben tartani az összes szuper – és javarészt véletlenszerűen generált – jelszavukat.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!